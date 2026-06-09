Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージE卓が6月8日に行われ、日向藍子（渋谷ABEMAS・最高位戦）が親番で破壊力十分の満貫をアガりきった。持ち味であるかわいらしい発声とは裏腹な強烈な一撃に、ファンからも大きな反響が寄せられた。

【映像】萌えボイスと打点のギャップ！日向藍子、強烈に表情が歪む園田賢

場面は第1試合の南3局。日向は1万9500点持ちのラス目に沈んでおり、なんとか点数を挽回してラスを回避し、第2試合につなげたい局面を迎えていた。大事な親番での配牌は、場風の南が対子。ドラ表示牌が4索のため赤5索がダブドラになるという魅力はあるものの、面子が1つもなく完成までは時間がかかりそうな手格好であった。

しかし、ここからの進行が鮮やかだった。2巡目にカン3筒をズバッと引き入れてスピードアップすると、8巡目には4索を引いて2つ目の面子を完成させる。さらに9巡目、ドラの5索を引き込んだところで日向は南の対子落としを選択し、タンヤオ・平和系へと舵を切った。続く10巡目、六万を引き当ててテンパイを果たす。待ちはドラの5索と8索のシャンポン待ちで、日向はこれをダマテンに構えた。現状でタンヤオ・赤・ドラ2の満貫以上が確定している勝負手で、アガリ牌は山に2枚残されていた。

この密かな罠に捕まったのが、園田賢（赤坂ドリブンズ・最高位戦）だ。タンヤオを狙うイーシャンテンだった園田は、不要となった8索をツモ切り。これを日向が捉えた。ファンからも人気が高い、少し舌足らずのかわいい声で「ロン」と発声した日向だが、打点は破壊力十分の親満貫・1万2000点。この一撃で一躍トップ目に浮上した。放銃した園田はしまったとばかりに渋い顔を浮かべた。

この鮮やかなアガリに対し、配信画面のコメント欄には「ひなたんいいぞ！！」「これは素晴らしい」「日向かわいい」といった称賛の声が相次いだ。同時に、手痛い失点を喫した園田に対しては「園田この放銃いたすぎやなｗ」「これはキツイ」といったコメントも寄せられた。日向が勝負強さを見せつけ、見事にラス目からの逆転劇を演じた一局となった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

