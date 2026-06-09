これで2回目だ。安田大サーカスのクロちゃんが6月5日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」にMCとして生出演。新人タレントたちの生歌唱、その選曲に物申した。

【映像】クロちゃんが新人タレントのパフォーマンスに苦言

当番組はクロちゃん、元AKB48の岡部麟、元モーニング娘。の田中れいながそれぞれチームリーダーとなり、各チームでボートレース予想やバラエティ力で勝負する内容。この日は岡部チームに属するモデルの羽方るなと八伏紗世、元ラストアイドルの岡村茉奈、3人の“クルーちゃん”と呼ばれるABEMAボートレースガールズたちが参加した。

中盤、ファンからのコメントが2000を突破すると、まずは1000コメント到達分のごほうびとして岡部がAKB48の「センチメンタルトレイン」を熱唱。共演者たちが沸く中、続いて岡部チームの3人がマイクを手にした。ここで、羽方らがチョイスした曲は「ゲゲゲの鬼太郎」。岡部とボートレース解説者・黒須田守は大笑いしたものの、3人が歌い終えると、クロちゃんは「まぁ全然、ギリギリですよ。スタッフさんも苦笑いでしたから」と述べた。

以前、クロちゃんは羽方と岡村が同じ状況下で「かえるのがっしょう」を歌った際、「今後、童謡とか、そういうのは一切ダメ！」「スタッフ、めっちゃ怒ってましたから」と注意していた。そんなこともあり、岡村が「みんな知ってる曲ですから」と説明するも、「みんなが知ってるっていっても、テンポがスローリーじゃなくて。もうちょっと今時の感じのものとかね、懐メロとか歌ってくれればいいんですけど……」と指摘。

「いいんですよ？全然。俺に対しては、それでいいんですけど、スタッフさんは同じ感じのことを思ってますんで」と真顔で語ると、「『大人そろそろ怒った方がええで』とか、『手抜きシリーズ』とか、『リアクションに困る』とか。あと、『これ、リハーサルだよね？』って言われてますよ」と投稿を読み上げ、「きちんと頑張ってくださいね。じゃないと、新しいクルーちゃんが来た時に、本当に落とされる可能性がありますんで。ところてんのように」と奮起を促した。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

