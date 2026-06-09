３１年ぶりに開催される大相撲パリ公演（６月１３日と１４日、アコー・アリーナ）に向け、八角理事長（元横綱北勝海）ら日本相撲協会の幹部、横綱豊昇龍（立浪）ら力士、行司、呼び出しら約１３０人が９日、航空機に搭乗して羽田空港から出発した。

昨年のロンドン公演は、ケガのため参加できなかった義ノ富士（伊勢ヶ浜）にとって、初めての海外公演。「ケガは大丈夫。昨日はガッツリ稽古をして体は痛いですけど。初めての海外で楽しみです」と語った。

ロンドン公演を休場した際は「実はパスポートを所持していなかったから」とのデマがネットにあふれ、憤りを隠せなかった義ノ富士。この日は「協会に預けてありますから」と手に持ったパスポートを見せて笑顔。楽しみなことを「パリの街ですかね。エッフェル塔とかシャンゼリゼ通りとか」と話すと「行ってきます！」と元気よく出発ゲートに向かった。

ターミナルで大勢の力士が集まり、物珍しそうな視線を向けられた力士たち。付け人ら幕下以下はエコノミー席。関取は番付に応じてビジネス、ファーストクラスが割り当てられる。行司、呼び出しも同様。横綱大の里（二所ノ関）、大関安青錦（安治川）らの第２班は１０日に羽田空港を出発する。