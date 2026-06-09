【すき家】6月のアプリクーポン第2弾！「レモネードスカッシュ」と「カレー商品」が対象だよ。

牛丼チェーンの「すき家」は、2026年6月9日9時から順次「6月得すきクーポン」第2弾を、公式アプリ限定で配信しています。

期間限定ドリンクの「レモネードスカッシュ」と、カレー商品がお得に楽しめます。

メガサイズも対象

「レモネードスカッシュ」（レギュラー・メガ）が30円引きになるクーポンが配信中です。30日23時59分まで利用できます。

また、6月22日9時から、カレー商品各種が30円引きになるクーポンが登場します。トッピング単品、カレールー単品、ミニカレーセット、お子様カレー、元祖Wセットは対象外です。Sukipassとの併用はできません。こちらも30日23時59分まで利用できます。

各クーポンは、1回の会計につき3個まで利用できます。デリバリーは対象外です。

株主優待券、お食事券、レシートアンケートクーポン、ZSC特別クーポンとの併用は、店頭で会計する場合のみ可能。すき家公式アプリで会計する場合は併用できません。

朝食商品30円引きクーポンも配信中

第1弾の朝食商品を30円引きで楽しめるクーポンも引き続き利用できます。こちらは30日10時59分までです。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）