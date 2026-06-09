ジェーシービーは、JCBカード会員を東京ディズニーランドや東京ディズニーシーの完全貸切に招待するキャンペーン『JCB マジカル クリスマス 2026』のショートドラマについて、メイキング映像を6月9日に初公開することを発表した。

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ジェーシービーは6月4日より、同キャンペーンの魅力を発信するショートドラマを全4作品にわたって公開。「JCB CARD」公式YouTubeチャンネル上での総再生回数は650万回を突破している。今回はその3話と4話の脚本を手掛け、出演も果たした忠津勇樹の撮影現場の様子が公開される。

忠津は27歳でサラリーマンを辞め、劇団俳優座演劇研究所に入所し俳優のキャリアをスタート。退所後に劇団アナログスイッチ第13回公演に参加し劇団員となった。俳優活動のほか映像作品の企画撮影編集も手掛け、アナログスイッチ所属の渡辺伸一朗とのショートドラマユニット「ただつわたなべ」は現在TikTokのフォロワー数14万人、SNSの総再生回数は2億回を超えている。

『JCB マジカル クリスマス 2026』のショートドラマ第3話となるカップル編「不器用」（作・出演：ただつわたなべ）は、5月27日に公開済み。カフェでのデート中、彼氏は仕事で落ち込む彼女のためにケーキプレートを準備するが、不器用さゆえに計画は次々とバレていく。さらに店員との会話から、本当の狙いが『JCB マジカル クリスマス 2026』への応募と、それを彼女へサプライズでプレゼントすることであることも筒抜けになるというストーリーだ。

6月4日に公開された4話の友達編「選択」（作・出演：ただつわたなべ）は、大学のサークルの後輩で仲の良い友達に恋する男性を応援するため、友人たちが一肌脱ぐところから物語がスタート。彼らが考案したのは、会計時に「目をつむって引いたくじの名前の人が全額支払う」という作戦。実はすべてのくじに男性の名前が書かれており、彼がJCBカードでスマートに支払う姿を繰り返すことで、「気前の良い素敵な人」という印象を植え付けようと画策する。終盤、男性は意を決して、JCBカードの利用で応募できる一夜限りの特別貸切イベント『JCB マジカル クリスマス 2026』のチケットを差し出し、彼女を誘う。

今回公開されたメイキングでは、ストーリーに合わせて構図、表情、演技について出演者全員で話し合いながら撮影に挑むクリエイター陣の様子が収められている。人物のアップの描写が多いショートドラマだからこそ、綿密な打ち合わせを重ねる姿が映し出された。

ジェーシービーによると、今回の新たなプロモーション戦略を実施した結果、2026年5月時点でのエントリー数は前年比約111.5％と上昇。ショートドラマを広告配信のクリエイティブとして活用した結果、前年配信した同キャンペーンの動画広告と比較してクリック率が前年比約215.4％となったという。

■脚本・出演 忠津勇樹のインタビュー

――ショートドラマの需要やショートドラマ市場について、どう見ている？

2030年にはショートドラマ市場の経済規模が約9兆円に達すると予測されているように、特に日本市場におけるショートドラマ市場はまだまだ成長段階にあると考えています。視聴者にとっても「ショートドラマ」というジャンルが文化定着したことで、「広告の枠を超えてコンテンツとして愛されるコミュニケーション手法」として、また「広告だと分かっていても、エンタメとして純粋に視聴してしまう」特性に魅力を感じる企業が増えています。より身近なタッチポイントとして自社ブランドを生活者に届ける手法として、ショートドラマを活用する企業が増えており、それは私自身が俳優・脚本家・制作者としてショートドラマ制作に携わる中で、この1年を通してご相談やご依頼の機会が増えていること、また「ショートドラマを見た」という視聴接触をきっかけに、個人的に認知度が高まり、街中でお声がけいただく機会が増えたという実体験からもショートドラマ人口が増えていると実感しています。多種多様な広告手法が増える中、縦型ショートドラマは広告をエンターテインメントに昇華したコミュニケーションであり、企業への好感度や購買意欲の向上が期待できる表現手法です。さらに、反響の創出力や視聴数の爆発力、そしてシェアされやすい高いエンゲージを生みやすい特性を踏まえても、今後まだまだ成長していく分野であると考えています。

――JCBとは初の協業ですが、脚本家として、こうした企業タイアップで求められることや気をつけていることは？

「気づいたら広告だった」と思わせるように、企画脚本の開発から俳優への演技演出、編集まで一気通貫して、このテーマに徹底的に準拠したクリエイティブを制作するようにしています。ショートドラマは消費者にプロダクトやサービスを購入させるCV着地の難易度は高い反面、ブランドコミュニケーションの入り口であるポジティブなイメージの醸成・獲得が得意なジャンルです。「広告とわかっていても面白く最後まで見てしまった」という視聴体験を提供できるように日々考えて制作にあたっています。

――制作時のこだわりや執筆プロセスにおいて苦労していることは？

近年のショートドラマ業界においてショートドラマ制作では「冒頭２秒が大事」と総評されていることが多いですが、それは合っているようで合っていないです。「視聴者が見たいと思う２秒をはじめから終わりまで連続し続ける」が正解です。今回は、企業イメージにそぐわない表現や、ブランドとは異なる印象を想起させてしまう演出を避けながらも、その枠の中で私に求められているシチュエーションコメディとしてのコミカルさやテンポ感をどう成立させていくか、そのバランスを探りながら脚本を書き進める過程に、大きな難しさと同時に、非常に大きな楽しさを感じました。

――動画クリエイティブの工夫や、視聴者に見てもらうために意識していることは？

先述した「視聴者が見たいと思う２秒をはじめから終わりまで連続し続ける」をベースにしつつ、「視聴者が勝手に想起、想像していく脚本ライン」を意識しています。そしてその勝手に想像した脚本の起承転結を連続して裏切っていくストーリーを作ることで「最後まで見てしまった」を達成させる。ショートドラマでは「起承から始める」のではなく、「転結からストーリーを始めること」とよく言われていますが、個人的にはこれも正確ではないと感じています。「承の後半からはじめ、視聴者に『こういうストーリーなんだな』と潜在意識の中で想起させ、それを細かく裏切っていく」が個人的には正解だと信じています。もしショートドラマを作っている方がいれば、上記を参考にしてみてください。必ずストーリーラインのクオリティが上がります。

――脚本家として、「JCB マジカル クリスマス」のショートドラマ制作で工夫した点は？

「大切な人のために贈りたい」というテーマをベースに、そこに僕が得意としている「なさそうでありそう」なシチュエーションコメディの要素を掛け合わせて脚本開発を行いました。「JCB マジカル クリスマスに応募してみたい」ではなく、「大切な人のためにJCB マジカル クリスマスに応募してみたい」という視聴者の方が具体的に誰かを思い浮かべてもらえるようなストーリーラインを意識して脚本を書かせていただきました。今回お話をいただき、JCB マジカル クリスマスの様々な良さを知ることができ、出来上がった脚本を見て、僕自身も応募しようと思いました。みなさんもぜひご応募ください！

（文＝リアルサウンドテック編集部）