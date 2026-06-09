すりぃ×KANA-BOON、新バンドを組んだような息の合ったMVが完成

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すりぃとKANA-BOONによる初のコラボレート楽曲、すりぃ「チューインガム feat. KANA-BOON」が、6月9日より配信スタート。併せて、同曲のMVも公開された。

■5人同時にチューインガムを膨らませたときに起きた奇跡の5ショットは必見！

すりぃ「チューインガム feat. KANA-BOON」は、作詞・作曲を すりぃと谷口鮪（KANA-BOON）が共作し、さらに編曲はすりぃとKANA-BOONメンバー全員で手掛けたという意欲作。自身の楽曲でのMV出演は約2年ぶりとなるすりぃとKANA-BOONによる、まるで5人で新バンドを組んだかのような、息の合った一体感あるMVが完成した。

MVの監督を務めたのは、こちらもすりぃ、KANA-BOONともに初コラボレートとなる映像ディレクターの大久保拓朗。深夜のスーパーマーケットを舞台に好き放題に楽しむ5人の姿が印象的な作品になっており、なかでも5人同時にチューインガムを膨らませたときに起きた奇跡の5ショットは必見のワンカットだ。

また、このリリースの直前である6月8日には、ともに地元である大阪のラジオ局FM802の『ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-』に、すりぃと谷口鮪が生出演。これまでは「フェス会場でチラッと挨拶する程度」だった2組が、この楽曲を作り上げていくなかで、いかに信頼関係を築いていったかが語られており、その空気感はこのMVを観れば一目瞭然となっている。

リリースの直後、すりぃはギタリストとして活動するバンド・Aoooのツアーで韓国へ、KANA-BOONも47都道府県ツアーが佳境を迎えるといった、ともに精力的に活動する2組が産み落としたまったく新しいコラボレーション楽曲。ぜひチェックしよう。

■すりぃ コメント

「自分たちが純粋に惹かれるものに対しての探究心や憧れを もう一度見つめ直そう」

と思ったのが、この曲を作ったきっかけです。

今回は、僕が音楽的に影響を受けたKANA-BOONに、一緒に音楽をしたいとお願いしました。新体制の4人の今の音を惜しみなくぶつけてもらい生まれたこの楽曲から、自分的にもまた新しい発見が沢山ありました。

今、受動的に流れてきた作品に対してしっかりと向き合うことが疲れてきている時代ではあります。ですが、一つ一つの作品にクリエイターのとても純度の高い想いが詰まっていることを感じるきっかけにもなったらいいなと思うので、じっくりと聴いてもらって、たくさん楽しんでもらえたら嬉しいです。

■リリース情報

2026.06.09 ON SALE

すりぃ

DIGITAL SINGLE「チューインガム feat. KANA-BOON」

■関連リンク

『ROCK KIDS 802 -OCHIKEN GOes ON!!-』すりぃ・谷口鮪（KANA-BOON）出演＆「チューインガム」初オンエア radiko

https://radiko.jp/#!/ts/802/20260608220000

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https://three0303.com/

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