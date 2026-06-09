9日11時現在の日経平均株価は前日比460.17円（0.72％）高の6万4484.77円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は955、値下がりは564、変わらずは39と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を373.10円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が219.64円、キオクシア <285A>が26.52円、太陽誘電 <6976>が23.47円、村田製 <6981>が22.53円と続く。



マイナス寄与度は206.76円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファナック <6954>が18.77円、住友電 <5802>が17.93円、フジクラ <5803>が13.68円、日東電 <6988>が13.24円と続いている。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は海運で、以下、保険、証券・商品、銀行と続く。値下がり上位には非鉄金属、情報・通信、化学が並んでいる。



※11時0分0秒時点



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