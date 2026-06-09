俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月7日、第22話が放送され、「上月城の戦い」（第1次＝1577年・天正5年、第2次＝1578年・天正6年）が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第22話は「播磨大誤算」。一度は播磨を手中に収めたかに見えた羽柴秀吉（池松壮亮）だったが、竹中半兵衛（菅田将暉）の悪い予感が的中。服属したはずの国衆たちが反旗を翻し、呼応して毛利・宇喜多も兵を挙げる。しかも折悪く半兵衛の体調が悪化し、秀吉は味方を見捨てて撤退。ある夜、自責の念に苦しむ秀吉は足を踏み外して頭を打ち、記憶を失くしてしまう。羽柴小一郎（仲野太賀）は兄の記憶を取り戻そうと手を尽くし…という展開。

小一郎、蜂須賀正勝（高橋努）、宮部継潤（ドンペイ）は自身の“名場面”“名台詞”を再現した。

正勝「この蜂須賀正勝と川並衆が、お主らに力を貸す！褒美は、褒美は3年後に城持ちじゃ！忘れるでないぞ！」（第7話・2月22日）

秀吉「全く覚えておりませぬ」

正勝「おい、思い出せ！あれから何年経ったと思うとるんじゃ！」

第7話の劇中の年代は1565年（永禄8年）。“城持ちの約束”から約13年、まだ果たされていない。史実としては1580年（天正8年）に播磨・長水城主、播磨・龍野城主となった蜂須賀正勝だが、今作はどのように描かれるのか、注目される。

SNS上には「小六はマジだったな（笑）」「これは本音w」「まだ根に持ってw」「セルフ総集編w」「今までを振り返る劇団羽柴（笑）」などの声が続出。視聴者の笑いを誘い、反響を呼んだ。

次回は14日、第23話「さらば半兵衛」が放送される。