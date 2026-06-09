「ブルージェイズ２−５フィリーズ」（８日、トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手は４打数無安打、２三振で連続試合安打は６でストップ。リーグ２位の防御率１・５４のサンチェスから快音を響かせられず、６月初の無安打に終わった。チームの連勝は２で止まった。

岡本は「４番・三塁」で先発。今季５０回２／３連続無失点を記録し、早くもサイ・ヤング賞の候補挙げられる左腕とは初対戦となった。

二回無死の第１打席は３球三振。初球から１５０キロ超のシンカーを続けられて追い込まれると、３球目は低めのボール気味のチェンジアップに手が出てしまった。

四回２死は右中間フェンス際へ大飛球を放ったが中飛。七回１死はカウント２−２から２球ファウルで粘ったが、７球目の外角チェンジアップで空振り三振に倒れた。

２−５の八回２死一、二塁は右腕・ケラーから左翼へ大飛球を放ったが、フェンス手前で失速。スタンドからは大きなため息が響いた。

それでも守備では魅せた。三回に３点を追加されて０−５となり、なお１死満塁。岡本は右打者・ガルシアの三塁線への鋭いゴロに反応してダイビングキャッチ。すぐさま起き上がると、本塁へ送球して三塁走者を封殺した。

抜けていれば、複数の走者がかえり、一方的な試合になりかねなかっただけに、本拠地は熱狂した。２死後は投手ゴロでチェンジとなって、ブルージェイズは大ピンチを脱出した。

四回無死一塁でも高いバウンドのゴロに前進。グラブを前に出してショートバウンドで捕球すると、二塁へジャンピングスローする美技を見せた。

岡本は４月に月間打率・２００、５月は同・２１０と苦しんだ。それでも６月に入って復調。７試合で４度のマルチ安打を記録し、２８打数１０安打で打率・３５７と好調だ。

昨季のア・リーグ王者のブルージェイズは今季ここまで６７試合を戦って３２勝３５敗。巻き返しへ向けて、攻守で岡本にかかる期待は大きい。