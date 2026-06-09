サッカー日本代表が国内で試合をするとき、ほぼ全ての試合が無料で見ることができていることにお気づきだろうか。

野球やボクシングなどが、PPV（ペイパー・ビュー）など有料での配信に舵（かじ）を切る一方で、サッカー日本代表だけは時代を逆行している。しかも、その流れはより強化されているのだ。取材を受けるのは初めてというキーマンが口にする思いとは。（デジタル編集部 古和康行、敬称略）

キーマンはビジネスマン

「おっ！ 出世祝いの撮影ですか？」

５月１５日午前。サッカーＷ杯の日本代表メンバー発表があった、その日。記者が彼の写真を撮影しようとしていると、その人は民放テレビ局関係者に冷やかされていた。日本サッカー協会（JFA）で情報発信を担うコミュニケーション部。今年４月からトップに就いた窪田俊彦だ。「初めて取材を受ける」と話していた彼は、冷やかしの声に「いやいや……」と苦笑いを浮かべていた。

日本サッカー協会は今年４月、組織改編を行った。主催試合の放映・配信権を管理する「放送映像グループ」をパートナー事業部からコミュニケーション部に配置転換する、というものだ。

パートナー事業部は、サッカー日本代表パートナーシップの契約を締結したり、放送権料の交渉を進めたりという主に「企業向けの営業」する部署。一方、コミュニケーション部は主に情報発信を担ってきた。放送映像グループのリーダーだった窪田は、この組織改編によってコミュニケーション部の部長となった。

記者が取材を申し入れたところ、「事前に質問の提出を」と求められた。質問の事前共有はよくあることだが、書面で回答があったうえで「対面の取材を受ける」というのが珍しいスタイルだ。でも、その回答には四角四面の文言が並ぶ。誠実だが、サプライズのない回答。パリッと着こなすスーツ。なんとも、ビジネスの人、だ。

だがこの人事、サッカー日本代表の今後の放送・配信に関わる重要な組織再編でもあった。そのキーマンが窪田であり、迫る必要があった。

組織改編のシナジー

そもそも、JFAが管理する放映権とはなにか。代表戦に関してはサッカー日本代表が戦う試合全てが対象というわけではなく、?JFAが主催する各日本代表チームの試合 ?アウェーでも放映権を獲得できた試合だ。

Ｗ杯本戦は国際サッカー連盟（FIFA）が放映権を管理する。一方で、５月３１日に国立競技場で行われたアイスランド戦はJFAが主催しており、放映権の権利元なので、放映・配信局を決められる――といった具合だ。

JFAの放送映像グループは近年、代表戦の放映・配信権を販売するだけが仕事でなくなっていた。

放送・配信事業者は、決して安くない費用を支払ってその権利を取得するが、もちろん「商品」を通じて、スポンサーや会員を獲得するのがそれぞれの事業者の狙いで、販売した放送映像グループも事業者の利益を最大化するために、監督・選手への取材機会や企画を提案したり、JFA側のＳＮＳなどを活用したりして、契約した試合のPRを行う必要があった。

窪田は「午後７時半に帰宅して、テレビを見て代表戦を見るという文化が変わってきている。実際にテレビ局の方々からも配信やSNSを使ったプロモーションについて協力を求められることも増えていた」と明かす。

一方で、組織改編以前は、代表戦の放映権を販売するのは「パートナー事業部」の放送映像グループで、監督・選手への取材機会のセッティングやSNSでのPRは「コミュニケーション部」の分掌で、「様々な調整が発生していた」という。

例えば、JFAは2022年のＷ杯カタール大会で「新しい景色を」というスローガンを打ち出していた。これはプロモーショングループが作ったものだが、放送・配信権を取得した各局が別のテーマを掲げていたりもする。「一つのスローガンで盛り上げていきたい」とか掲げた「新しい景色を」というスローガンを、「放送映像グループが間に入り、JFAと協働して使ってもらえるように各局に伝えていた」とのこと。

窪田は、今回の組織改編について「監督・選手を露出させる広報グループ、オウンドメディアで発信するプロモーショングループと放送映像グループが一体になったことで、放送・配信局のニーズをより満たせるようになった」と手応えを語る。そこまでして、ニーズを満たすことに腐心するのか。それは、JFAが無料で試合を見ることができる環境をつくることにこだわってきたからに他ならない。

逆行する「無料で視聴できるチャネル」

「特に海外の配信メディアが多くのバジェット（予算）を持っていることは報道を通じて認識しています。収入を得てサッカー界に還元する必要もありますが、私どもはそれと同じように多くの人にサッカーに触れていただくというのも重要だと考えています」

今年３月に行われた野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）はNetflixが、５月に行われたボクシングの井上尚弥と中谷潤人の「ダブル世界戦」はLeminoが配信したように、スポーツの試合はPPVやネット配信で「有料化」する向きも強い。

一方で、JFAのスタンスは全く逆を行く。テレビで放送することはもちろん、インターネット配信をする場合も、可能な限り無料で視聴できるチャネルを用意してもらえるよう事業者に働きかけるほどだ。

窪田は「いつでも、どこでも、誰でも、見られる環境を作りたいと思っています。スマートフォンを持っていない子どもも、仕事中にリアルタイムで試合を見られない大人も、１億人強の国民が何かしらの形でサッカーを見られる環境を作ることが大切ですから」と熱を込める。

「立場は分かる」

サッカーを広く見てもらう――というのは、ＪＦＡが長く保ってきた方針でもあった。実は、元々、窪田は対極の立場におり、JFAに入職する前はスポーツ専門のケーブルテレビ局の社員でもあった。スポーツコンテンツで契約者を増やすビジネスモデルで働いていたからこそ、「配信・放送権料で収益を上げるべきという立場も理解できます」と明かす。

JFAは「サッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献する」という理念を掲げる。窪田はこれについて、「普通の企業では掲げにくいですよね。でも、外から入ってみると、ＪＦＡが本心から一番大切にしていることが分かりました。サッカーを通じて暗い気持ちも明るくなる、みたいなことを信じている」と笑う。「だから、『いつでも、どこでも、誰でも』サッカーを見ることができる環境が必要なんです。JFAが理念を掲げて『サッカーを通じて社会貢献する』のであれば、コミュニケーション部の役割はその接点を作ることだと考えています」と語った。

熱気立ちこめる取材現場で

取材の終盤、インタビューをしていた部屋の外には、もうたくさんの報道陣が詰めかけていた。誰が世界最高のピッチで日の丸を背負って戦うのか――。そのシンプルな問いの答えを求めて、熱気が渦巻いていた。みんな、サッカーが好きだ。

取材も終盤になって、窪田は額をハンカチでぬぐいながら、少し表情を崩してこんなことを言った。「僕、すごくサッカーが好きで。昨年までコーチとして子どもにサッカーを教えていたんです。それで、子どもに聞いてみるんです。『昨日の代表戦見た？』って。そうすると『試合があったのを知りませんでした』という子もいる。まだここに届いていないんだな、と肌で実感しながら仕事に生かす。そんな毎日でした」「スポーツって、日常生活で得がたい喜怒哀楽を味わえるじゃないですか。我々の場合はそのスポーツがサッカーで、いろんな人に見てもらいたい。少なくとも自分たちが権利を持つ試合は、ひとりでも多くの方に見てもらえる環境を守り続けていきたいと思います」

サッカー愛を感じさせるビジネスマンの言葉は予想を大きく裏切って、熱を帯びた。サッカーワールドカップ開幕まで、あと３日。