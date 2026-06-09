吉本新喜劇座長のすっちー（54）が、8日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・10）に出演。妻との衝撃のやり取りを明かした。

同番組では「リアル過ぎるマネーライン大調査」として、500人に街頭インタビューを実施。関西人夫婦の小遣い、趣味代、美容代、プレゼント代の平均値を探った。

その中で、サイズや趣味が合わないプレゼントに困惑するという妻側の意見が紹介されると、MCのなるみは「ちょっとずつヒントを出してるんやで」と指摘。「一緒に見てる時も“あ、これかわいいな”とか、“こんなんいいね”とか」といい、「彼女の時はもっと見てあげてたやろ？」と諭した。

これを受けて、家族とは“円満別居生活”を送っているすっちーは「こないだ服を褒めたんですよ」と回想。家族で回転寿司店に行った際、向かい合って座った妻の水色のトップスを「その服ええやん、ええ色してるやん」と褒めたという。

「そしたら、“ああ、ほなやるわ”って脱ぎだして」と明かすと、一同は爆笑。妻は「もう私、結構着たから」とその場で渡し「着て」と要求。「僕、くら寿司で立ってこうしたら（着て見せたら）“ああ、似合ってる似合ってる、やるわ”って言われて」と振り返った。

そして「ホンマにくれましてん」というすっちーに、なるみは「凄いな、すっちーの奥さん凄いな」と大笑い。そのまさか過ぎるやり取りに「中学生男子が2人しゃべってる感じやもんな」と驚いていた。