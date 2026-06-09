ロッテのソトは熱い思いでチームメートを鼓舞

パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルの「月曜日もパテレ行き」が8日に公開され、ゲストの梶谷隆幸さんが元同僚であるロッテのネフタリ・ソト外野手の人柄について語った。

6月4日のヤクルト戦（神宮）に勝利したロッテ。ソトは2本の適時打を含む3安打3打点の活躍を見せた。2023年までDeNAでプレーし、外国人選手でありながら今季からロッテのキャプテンに就任。DeNA時代に一緒にプレーした梶谷さんは「彼は本当に人柄がいいから」と微笑んだ。

ソトの人柄について「めちゃくちゃ優しい」と梶谷さん。さらに、「文句も言わずに黙々とやる」タイプで真面目な性格だと言う。実際、2月のキャンプでは、チームメートに熱い思いを込めた長いメッセージを送ったというエピソードも。責任感もあり、キャプテン向きの性格だ。

ソトは「大丈夫？」「元気？」と日本語で話しかけてくれたという梶谷さん。それを聞いていた銀次さんから「好きな食べ物は何？」と質問があったが、それについては元同僚の梶谷さんも知らなかったようで、思わぬ角度からの質問に戸惑いと笑いが起こった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）