黒より“この色”が断然オシャレ！【しまむら】大人の夏に♡「ブラウン系ワンピ」

ナチュラル素材のアイテムと相性が良いブラウンは、今の季節こそ楽しみたいカラー。深みのある色合いが装いに上品さをプラスし、ニュアンスのある夏コーデに導いてくれます。今回は【しまむら】で見つけた「ブラウン系ワンピ」をご紹介。やわらかな雰囲気でありながら、どこか大人な印象に仕上がるのも魅力。夏らしい抜け感と落ち着きを両立した着こなしを楽しみたい人は、ぜひチェックしてみてください。

フリル袖が映えるリネンワンピース

【しまむら】「リネン100%ワンピース」\3,289（税込）

リネン100％ならではの、さらりとした風合いが魅力のこちらのワンピースは、しまむらで展開されているブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】のアイテム。製品洗いを施した生地は、ナチュラルな表情があり、夏のおしゃれに優しく馴染みます。ドロップショルダーに袖口のフリルを添えたデザインや、胸下の切り替えから広がるギャザーシルエットが軽やか。全体的にふんわりとした愛らしいデザインながら、深みのあるブラウンが落ち着いた印象。大人も取り入れやすい一着です。ポケット付きで、実用性もばっちり。