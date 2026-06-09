ド軍番記者が紹介

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手の“現在地”に、改めて驚きが広がっている。ドジャースがオフ日だった8日（日本時間9日）、米誌「スポーツ・イラストレイテッド」のドジャース専門サイトのノア・カムラス記者が大谷の最新データを紹介。「こんなことは、普通ではあり得ない」と記した。

同記者が紹介したのは、大谷の投打の成績だった。

「ショウヘイ・オオタニのOPS：.939（ナ・リーグ1位）ショウヘイ・オオタニの防御率：0.74（規定投球回60イニング以上のMLB全投手で1位）」と紹介。さらに「ドジャースの二刀流スターは現在、ナ・リーグ最高の打者であり、間違いなく球界最高の投手の1人でもある」と続けた。

そして最後には最大級の賛辞で締めた。

「こんなことは、普通ではあり得ない」

大谷は規定投球回数には到達していないものの、開幕から圧倒的な投球を続けている。3日（日本時間4日）のダイヤモンドバックス戦では6回2安打無失点で6勝目をマークした。打撃でも一時期、不調もあったが、今や打率.302、11本塁打となっている。

投打で異次元の数字を並べる大谷。オフ日でさえ脚光を浴びている。



（THE ANSWER編集部）