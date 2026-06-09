南野拓実が森保ジャパンに合流した

森保一監督率いる日本代表が現地時間6月8日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビル入りした。

サポートメンバーのMF南野拓実が合流し、早速見せた振る舞いが「尊敬に値する」「嬉しすぎる光景」など注目を集めている。

この日、ナッシュビル入りした南野は1人早くピッチへ出て来て森保監督やコーチ陣に挨拶。指揮官に満面の笑みで出迎えられ、中村俊輔コーチらと談笑した。現地のファンにサインと写真撮影の対応もこなし、手術を受けた傷跡をスタッフと確認する場面もあった。

ウォーミングアップではランニングにも加わり、DF長友佑都と先頭を走った。選手たちとも積極的にコミュニケーションを取り、MF鎌田大地が「いるだけでチームとしての雰囲気がすごい明るくなる」と話せば、DF冨安健洋も「拓実くんがいるっていうだけでみんな笑顔になります」と南野を歓迎した。

SNSでも先頭を走った南野の姿に「泣きそう」「頼もしいね」「リハビリ中でも先頭なの偉い」「嬉しすぎる光景」「選ばれてないのに、こうやってベテランが率先して走るのすごいよね。尊敬に値する」などコメントが寄せられ、南野の見せた行動が注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）