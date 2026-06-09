人気ドラマ「セックス・アンド・ザ・シティ」の原作者、キャンディス・ブシュネル氏が、ファッション特化型のフリマアプリDepopで私物を販売する新ショップを開設する。今回のコラボではイベントや日常で着用してきた20点以上のアイテムが出品される。



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ブシュネル氏は「美しいものには一度きりじゃなく、何度も使われる価値があると思うの」と語り、「ミラノやヴォーグのイベント、中国のミス・ユニバースにも行った服たちなの。まだまだ活躍できるはず」とコメント。「Depopはリセールを軽く見ていない。本当にセンスがあるのよ」と評価した。



さらに「これは全部私の私物よ。80年代初期のマイケル・コースのドレスは80％オフで見つけて、いいパーティーには全部着ていったの」と振り返り、「プレミアの前に慌てて買ったパメラ・デニスは完璧にフィットしたし、エルトン・ジョン支援イベントで着たミッソーニもある」と説明。「ミラノで買ったドルチェ＆ガッバーナのコートも、どこへでも着ていった。実際に生活を共にした服ばかりなの」と語った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）