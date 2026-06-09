敏腕恋愛婚活アドバイザー・植草美幸、“34歳美人社長”の浮気論にお手上げ「結婚は誰とも無理」
婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならないABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜 後10：00）の第7話が、9日に放送される。
【番組カット】“衝撃展開”を巻き起こすABEMAアナ
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めている。
第7話では、結婚式まで残り7日と迫る中、現役アナウンサー・ゆかの運命を大きく揺るがす局面を迎えることに。思いがけない展開に、スタジオの森は「泣きそう」、夏菜も「ドラマみたい」と大絶叫。荒川も「なんやねんこれ！」と大興奮する事態に発展する。果たして、この劇的な展開はゆかの運命をどう変えるのか。
一方、年収3000万円のハイスぺ経営者・ヒロキと同棲中の34歳美人経営者・あやかは、結婚生活における「浮気」を巡る価値観の違いから深刻なすれ違いに直面。あやかは婚活アドバイザー・植草美幸氏とのリモート面談で相談を持ちかけるが、「そもそも浮気の話なんかするべきじゃない」と一喝される。
それでも「明日は我が身だと思っちゃう」と自身の“浮気論”を食い下がるあやかに、これまで数々の婚活女性を導いてきた植草氏もついにお手上げ状態に。「（結婚は）無理だね。誰とも無理」とさじを投げ、スタジオも騒然とする事態に。果たしてあやかは、自らの価値観を見つめ直し、ヒロキとの関係を修復することができるのか。
【番組カット】“衝撃展開”を巻き起こすABEMAアナ
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
第7話では、結婚式まで残り7日と迫る中、現役アナウンサー・ゆかの運命を大きく揺るがす局面を迎えることに。思いがけない展開に、スタジオの森は「泣きそう」、夏菜も「ドラマみたい」と大絶叫。荒川も「なんやねんこれ！」と大興奮する事態に発展する。果たして、この劇的な展開はゆかの運命をどう変えるのか。
一方、年収3000万円のハイスぺ経営者・ヒロキと同棲中の34歳美人経営者・あやかは、結婚生活における「浮気」を巡る価値観の違いから深刻なすれ違いに直面。あやかは婚活アドバイザー・植草美幸氏とのリモート面談で相談を持ちかけるが、「そもそも浮気の話なんかするべきじゃない」と一喝される。
それでも「明日は我が身だと思っちゃう」と自身の“浮気論”を食い下がるあやかに、これまで数々の婚活女性を導いてきた植草氏もついにお手上げ状態に。「（結婚は）無理だね。誰とも無理」とさじを投げ、スタジオも騒然とする事態に。果たしてあやかは、自らの価値観を見つめ直し、ヒロキとの関係を修復することができるのか。