お弁当の食中毒対策は「素早く冷まして保冷」一択！25℃を超えたら危険…梅干しも濃い味付けも気休めでしかない理由

夏のお弁当の食中毒対策といえば、「手洗い・消毒」「梅干しを入れる」などを思い浮かべる方が多いはず。ところが、予測微生物学が専門で食中毒細菌の研究も行う北海道大学教授の小関成樹さんによれば、「温度管理」以外の対策は気休め程度だという。正しい「温度管理」のやり方について聞いた。

25℃を超えると爆発的に増殖

夏場のお弁当作りにおける食中毒対策で一番大切なのは、「冷ます工程」を中心にした温度管理です。

というのも、菌の増殖には温度、pH（酸性・アルカリ性の度合いを示す指標）、塩分濃度など複数の要因が関わってきますが、その中で圧倒的に影響力が大きいのが温度だからです。

私が研究する予測微生物学では、目に見えない菌の増殖を数学的に計算・解析しています。

例えば食中毒菌として知られるサルモネラ菌は、20℃の環境ではゆるやかにしか増えませんが、25℃を超えると一気に増殖。4〜5時間で100倍、1000倍に達することもあります。その増殖の速度は、2度の上昇で4倍、4度の上昇で16倍と、二乗に比例するように爆発的に増えていくのです。

梅干しも濃い味付けも気休め？

pHを下げる（酸性に傾ける）ことも効果がないわけではなく、梅干しをご飯に乗せれば、確かに周辺のpHは下がって菌の増殖は抑制されます。

ただ、その抑制の度合いは温度変化と比べると非常にわずかで、梅干しの周囲しか効果が及ばないため、「気休め程度」というのがデータに基づく見解です。

塩分濃度も同様で、菌の増殖をしっかり抑えるには4〜5％まで濃度を上げる必要があります。しかし普通の食事では2％程度の塩分でも、しょっぱくて食べられたものではなくなります。塩分で食中毒を抑制するのも、現実的ではないのです。

一方、温度の影響は非常に大きく、10℃程度まで冷やしてしまえば菌はほとんど増殖しません。だからこそ夏場のお弁当は、温度管理が何より大事になるのです。

「ゆっくり冷ます」がいちばん危ない

温度管理でまず大事になるのが「素早く冷ますこと」です。冷める過程の中途半端な温度帯こそが、菌が最も増殖しやすいタイミングだからです。

食中毒を引き起こす細菌には、ウエルシュ菌などの「芽胞（がほう）」と呼ばれる殻のようなものを作る菌があります。彼らは100℃の加熱でも死滅せず、しかも食材の温度が下がって50〜60℃の温度帯に入ると、殻を破って一気に増殖し始めるのです。

つまり、「危険な温度帯に長く滞在させないこと」が大切なのです。

業務用の仕出し現場で、調理後に急速冷却の工程を入れているのも、この危険温度帯を一気に抜けさせるためです。ご家庭でも「前の晩に作って、粗熱が取れたら即座に冷蔵庫に入れる」という作り方にするだけで、リスクは大きく下げることができます。

冷やすのは冷蔵庫でも冷凍庫でも、菌の増殖抑制という意味では大きな差はありませんし、冷凍したからといって菌が死滅するわけでもありません。

また、急速に冷ますのではなく「熱いものを熱いままキープする」というのも、実は菌の増殖抑制には効果的です。スープジャーなどで60℃以上を保ったまま持ち運ぶのも、危険温度帯を通過させないという意味で理にかなった選択といえます。

10℃キープで5時間菌は増えない

温度管理でもうひとつ大事なのが、「冷えた状態のまま持ち歩くこと」です。

理想的なのは、保冷剤と保冷バッグを併用して低温をキープし、職場に着いたらすぐ冷蔵庫に入れることです。職場に冷蔵庫がなければ、最近は小型のクーラーボックスもありますので、そういったもので温度を低く保つのもいいでしょう。10℃くらいをキープできれば、5〜6時間ほど経っても菌の増殖はほとんどありません。

逆に、30℃を超える夏場の屋外で保冷もせず、何時間も持ち歩いたお弁当を食べるのは、食中毒のリスクが上がります。仮に保冷剤やクーラーボックスを使うのが難しい場合も、「できる限り涼しい場所に置いておくこと」は意識しましょう。

それは室内でも同様です。省エネのために室温が27度や28度に設定されている場合は、お弁当に潜んでいた菌も増殖しやすくなっているためです。

なお、職場や外出先に電子レンジがなく、温め直して食べられない場合は、保冷した運搬・保管をためらう方も多いでしょう。冷やしたまま持ち歩いて再加熱もできないと、やはりおにぎりなどは硬くなって食感を損ねてしまうからです。

残念ながら、万全の食中毒対策と「おいしく食べられるかどうか」は、また別の話なのです。そのため「冷やしてもおいしい食材・料理を選ぶ」というのも、夏のお弁当作りのひとつの工夫かもしれません。

小関 成樹（こせきしげのぶ）

北海道大学大学院農学研究院 食品加工工学研究室 教授。博士（農学）。

構成＝古澤誠一郎