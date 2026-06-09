大相撲の横綱・豊昇龍（立浪）が９日、パリ公演（１３、１４日、アコー・アリーナ）に向け、力士ら日本相撲協会関係者約１３０人と羽田空港から出国した。横綱・大の里（二所ノ関）ら後半の班は１０日に出発する。

海外公演は昨年１０月のロンドン公演以来。豊昇龍は出国前に取材に応じ「前回のロンドン公演の時も、ロンドンのファンの皆さんにすごくお世話になって、すごく良かった。今回のパリ公演も楽しみに待っていた。これが大相撲だというのを全部見せたいなと思います」と意気込んだ。

パリを訪れるのは初めてだという。現地で楽しみにしていることを聞かれると「映画でしか見てないところがパリにはいっぱいあるので、時間があればちょっと見に行きたい。パリのパンはおいしいとよく耳にするので、パンを食べてみたい」と笑顔で語った。

夏場所は初日の取組で右太もも裏を負傷し、２日目から休場した。けがの状態については「まあ、大丈夫です。大丈夫」。前回のロンドン公演では優勝しており、今回も横綱として公演を引っ張る活躍が期待されるが「やることをしっかりやる。とにかくけがが悪化しないようにしていきたいと思います」と表情を引き締めた。