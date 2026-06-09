◆米大リーグ ブルージェイズ２―５フィリーズ（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が８日（日本時間９日）、本拠地・フィリーズ戦に「４番・三塁」でフル出場し、４打数無安打、２三振に終わり、連続試合安打が「６」、連続試合出塁が「１４」で止まった。

フィリーズの先発は左腕のサンチェス。前回登板の６月３日（同４日）本拠地・パドレス戦まで５０回３分の２連続無失点という無双状態の投球を見せていた。試合前の時点で防御率１・４６は両リーグ通じてトップで、７勝（２敗）はリーグ４位タイ、１０３奪三振は同２位。岡本は初対戦だった。

２回表には１６年に巨人で同僚だったフィリーズの「８番・右翼」のホセ・アドリス・ガルシア外野手（３３）に先取点となる７号２ランを許したブルージェイズ。２点を追う２回先頭の岡本の１打席目は、３球で空振り三振に倒れた。０―５となった３回１死満塁の守備では、ガルシアの強烈な三塁線への当たりを横っ跳びで好捕して、素早く本塁に送球。追加点を許さないファインプレーを見せ、現地放送の実況も「岡本がホットコーナーで本当にいいプレーをした」と興奮気味に伝えた。

１―５で４点を追う４回２死走者なしの２打席目は、外角のシンカーを捉え、右中間へ飛距離３６８フィート（約１１２メートル）と悪くない当たりだったが、あとひと伸び足りず中飛に倒れた。３点を追う７回先頭の３打席目は、７球目まで粘ったが外角低めのチェンジアップを振らされて空振り三振に倒れた。サンチェスは７回４安打２失点、１０奪三振で降板した。

３点を追う８回の４打席目は２死一、二塁のチャンスで打席に立ったが、２番手右腕・ケラーの前に左飛に倒れた。快音が響くことなく試合は終了。守備では存在感を示したが、出塁はなく、チームも敗れた。サンチェスはリーグ２位タイの８勝目を挙げ、防御率は１・５４となった。

岡本は６月に入ってからは状態を上げており、６月はここまで２８打数１０安打の打率３割５分７厘、１本塁打、４打点。６試合連続安打、１４試合連続出塁でこの日の試合を迎えたが、安打と出塁はなかった。打順も４試合ぶりに７番から４番に復帰。前日７日（同８日）の本拠地・オリオールズ戦でも逆転勝ちにつながる適時打を放ち、「逆転できて、そのまま勝てて良かったです」と笑顔を見せながらうなずいていた。