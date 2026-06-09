『冬のソナタ』ペ・ヨンジュンと妻を空港で目撃、同行していた“後輩夫婦”との縁とは？ 

ペ・ヨンジュン、パク・スジン夫妻が空港で目撃された。

2人が揃って姿を現すのは久しぶりのことだ。

【写真】目撃されたペ・ヨンジュンと妻

6月8日、シンガポールメディアなどの報道によると、ペ・ヨンジュンとパク・スジンは最近、シンガポール・チャンギ国際空港の第4ターミナルを訪れたという。

公開された写真の2人は、カジュアルな装いでリラックスした様子。ネイビーのキャップにウィンドブレーカーを羽織ったペ・ヨンジュンは、メガネと白いマスクで顔を覆っていたものの、お馴染みの優しげな目元は隠しきれなかった。一方、パク・スジンはオーバーサイズのシャツを主役にした美脚が際立つスタイルで、黒いマスクを着用していた。

2人は2016年生まれの長男、2018年生まれの長女とともに空港を後にしたという。

また、彼らのそばにはパク・シネ、チェ・テジュンの俳優夫婦の姿もあった。黒のバケットハットをかぶったパク・シネがベビーカーや荷物をまとめる間、チェ・テジュンは荷物を載せたカートに息子を乗せて後ろに続くなど、仲睦まじい様子を見せていた。

なお、パク・シネとパク・スジンは2013年に放送されたドラマ『となりの美男＜イケメン＞』で共演していた。また、チェ・テジュンは今年2月、ペ・ヨンジュンが主要株主を務める「ブリッツウェイエンターテインメント」と専属契約を結んだばかりという縁もある。

久しぶりに姿が目撃されたペ・ヨンジュン。『冬のソナタ』で日本に韓流ブームを巻き起こした立役者であり、表舞台から姿を消して随分と経つ。しかし、こうして後輩夫婦と親交を深めるなど、何気ないプライベートの様子がスクープされただけでも大ニュースになるあたり、その圧倒的な存在感は依然として健在のようだ。

（写真＝オンラインコミュニティ）

（記事提供＝OSEN）