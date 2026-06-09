【HG 1/144 ガンダムエアリアル パーメットスコア・シックス（再販）】 7月発送予定 価格：2,200円 【HG 1/144 ガンダムルブリスアノクタ（再販）】 7月発送予定 価格：2,090円 【HG 1/144 ガンダムルブリス量産試作モデル（再販）】 7月発送予定 価格：2,420円

HG 1/144 ガンダムエアリアル パーメットスコア・シックス

BANDAI SPIRITSはガンプラ「HG 1/144 ガンダムエアリアル パーメットスコア・シックス」（価格：2,200円）、「HG 1/144 ガンダムルブリスアノクタ」（価格：2,090円）、「HG 1/144 ガンダムルブリス量産試作モデル」（価格：2,420円）各再販分の予約受付を6月9日11時よりプレミアムバンダイにて開始する。商品の発送はいずれも7月を予定している。

HG 1/144 ガンダムエアリアル パーメットスコア・シックス

価格：2,200円

「HG 1/144 ガンダムエアリアル パーメットスコア・シックス」は、「機動戦士ガンダム 水星の魔女」の主人公機「ガンダム・エアリアル」をパーメットスコア・シックスに到達した状態でのカラーリングで再現したもの。

特長

グラスレー寮との決闘時にパーメットスコア・シックスに到達したガンダム・エアリアルを成形色で再現

パーメットスコアが6に到達した青く輝く胸部シェルユニットをインモールド成形で再現。頭部、背部、肩部、大腿部のシェルユニットを再現するダブルサイドシールは2種類が付属する。

クリアパーツはメタリックブルーのラメ入り成形。外装のブルー、イエロー、関節部にメタリック成形を採用している。

幅広い可動範囲で様々なポージングが可能

可動と組みやすさを両立し、ダイナミックなアクションポーズを取らせることが可能。

本体を彩る豊富なパーツとディスプレイ台座、本体に貼ることができるマーキングシールが付属

シールドは11個のビットステイヴに分離可能。シールド状態から分離した11個のビットステイヴは、それぞれ機体への装着や別売りの「水星の魔女 ウェポンディスプレイベース」を使用することで、さまざまなポーズを演出できる。

※すべてのガンビットを展開するためには、「水星の魔女 ウェポンディスプレイベース」が2セット必要になります。

水星の魔女のタイトルロゴが刻印されたディスプレイ台座とマーキングシールが付属

付属武装と付属物

付属武装：ビームライフル／ビームサーベル／シールド

付属物：シェルユニットクリアパーツ×1式／ビームライフル用エフェクトパーツ×1／ジョイントパーツ／ダブルサイドシール／ディスプレイ台座／マーキングシール

HG 1/144 ガンダムルブリスアノクタ

価格：2,090円

「HG 1/144 ガンダムルブリスアノクタ」は、公式外伝コミック「機動戦士ガンダム 水星の魔女 ヴァナディースハート」より、「ガンダム・ルブリス・アノクタ」をHGシリーズで商品化したもの。特徴的な外装、導雷ブレード型ガンビット「ナルカミ」などの武装を新規造形で再現している。

特長

もう一つのGUND-ARM「ガンダム・ルブリス・アノクタ」の機体外装を新規造形で忠実に再現

機体各所のシェルユニットにはクリアブラックを採用。頭部、胸部、肩部のシェルユニットのモールドを再現し、ホイルシールの選択で発光状態と非発光状態を再現できる。

幅広い可動範囲で様々なポージングが可能

可動と組みやすさを両立し、ダイナミックなアクションポーズを取らせることが可能。

ガンダムルブリスアノクタの武装を再現

・導雷ブレード型ガンビット「ナルカミ」の多彩な形態を再現

シールドに2基装備される「ナルカミ」はシールドから着脱可能

刀身部分を差し替えることで通常状態と帯電状態を再現可能。

平手に装着可能な放電エフェクトと付属の台座を用いて、ビット状態の「ナルカミ」への導雷状態を再現。

・バックパックに装備されたビームガンは各軸にボールジョイントを採用しフレキシブルに可動。

付属武装

導雷ブレード型ガンビット「ナルカミ」／ビームガン

HG 1/144 ガンダムルブリス量産試作モデル

価格：2,420円

「HG 1/144 ガンダムルブリス量産試作モデル」は「機動戦士ガンダム 水星の魔女」の前日譚「PROLOGUE」より、「ガンダム・ルブリス量産試作モデル」をHGシリーズで商品化したもの。

特長

ガンダム・ルブリス量産試作モデルを新規造形を交えて再現

「HG ガンダムルブリス」をベースに頭部、バックパックを新規造形で再現。

機体各所のシェルユニットにはクリアブラックを採用。シェルユニットのモールドを再現し、ホイルシールで発光状態を再現。胸部の色分けは成形色で再現。

バックパックの大型ランチャーは成形色で内部の色分けも再現。外装をスライドさせ、内部に収納されたガンビットを着脱できる。

各種武装が新規造形で付属

ビームライフルを新規造形で再現。

大型ランチャー内部に搭載されたガンビットは飛行時の状態が20基、爆発時の状態が6基付属。別売りの「水星の魔女 ウェポンディスプレイベース」を使用することで、射出状態を再現できる。

幅広い可動範囲で様々なポージングが可能

可動と組みやすさを両立し、ダイナミックなアクションポーズを取らせることが可能。

付属武装

ビームライフル/ガンビット

(C)創通・サンライズ・MBS