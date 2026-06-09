【フリントロック・ピストル【第10ロット】】 7月10日 再販予定 価格：22,880円

KTWは、エアコッキングガン「フリントロック・ピストル」を7月10日に再販する。価格は22,880円。

本製品は、18世紀の初期のアメリカ開拓とその後の独立戦争など、民間用・軍用として広く普及した銃「フリントロック・ピストル」を、エアコッキングガンで商品化したもの。

米国ウェストポイント士官学校に保存されているものをモデルにしており、グリップにアメリカ合衆国初代大統領ジョージ・ワシントンの銘があるほか、ロンドン・ガンメーカーのホーキンス社製で、1780年ごろに製造されたものをトイガン化している。

「フリントロック・ピストル」

機構：ハンマー式エアコッキング、可変ホップアップ 全長：360mm 重量：740g 口径：66mmBB 装弾数：12発 銃床：樹脂製