キスからまつ毛美容液発想の新マスカラ！日中ケアも叶う黒の美容液登場

まつ毛メイクを楽しみながら、日中もケアしたいという女性の願いを叶える新アイテムがKiSSから登場します。2026年7月1日（水）に先行発売、7月15日（水）より全国発売となる「キス ブラックセラム マスカラ」は、マスカラとまつ毛美容液の機能を兼ね備えた“黒のまつ毛美容液”。目元を美しく演出しながら、ダメージを受けやすいまつ毛を日中もケアできる注目の商品です♡

黒のまつ毛美容液という新発想

キス ブラックセラム マスカラ



価格：1,600円（税込1,760円）

※表示価格はメーカー希望小売価格です。

「キス ブラックセラム マスカラ」は、マスカラとしてのメイクアップ効果と、まつ毛美容液としてのケア効果を両立した新発想のアイテムです。

日中の紫外線や摩擦などによるダメージからまつ毛を守りながら、ハリ・コシ・ツヤのある美しいまつ毛へ導いてくれます。まつ毛をコーティングすることでダメージを補修し、健やかな印象へ整えるのも魅力です。

さらに、WIDELASH™※2を配合。まつ毛をコンディショニングしながら、しなやかで美しい状態へ導きます。

カラー：全1色

内容量：5g

※1 コーティングによる

※2 ビオチノイルトリペプチド-1、パンテノール、グリセリン（全てまつ毛ツヤ成分）

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上向きカールを長時間キープ

まつ毛ケアだけでなく、メイクアップ効果にもこだわっているのがポイントです。

スタイリングジェルベースを採用することで、塗布した瞬間の上向きカールをしっかり固定。時間が経ってもカールが下がりにくく、ツヤ感のあるしなやかなまつ毛を演出します。

ナチュラルな仕上がりなので、普段使いはもちろん、オフィスメイクやスクールメイクにも取り入れやすいのが魅力。まつ毛を際立たせながらも重たく見えず、抜け感のある目元に仕上がります。

また、独自のカール設計ブラシを採用。目の形にフィットしやすく設計されているため、目頭や目尻、下まつ毛などの細かな部分までムラなく塗布できます。

忙しい朝でも塗りやすく、テクニックいらずで美しい仕上がりを叶えてくれるのはうれしいポイントです。

毎日使いやすい優しい処方

毎日使用するアイテムだからこそ、まつ毛への負担にも配慮されています。

お湯で簡単にオフできる処方を採用しているため、クレンジング時の摩擦を軽減。まつ毛や目元への負担を抑えながらメイクオフが可能です。

さらに皮フ刺激テスト済み※3なので、目元の負担が気になる方にも取り入れやすい仕様となっています。

※3 すべての方に皮フ刺激が起こらないということではありません。

「日中もまつ毛を労わりたい」「まつ毛美容液は使いたいけれどメイクも妥協したくない」という方にぴったりの一本です。

メイクしながらまつ毛ケアを叶えて♡

「キス ブラックセラム マスカラ」は、まつ毛美容液とマスカラの魅力をひとつにした新しいアイテムです。

ハリ・コシ・ツヤを与えるケア効果に加え、上向きカールをキープするスタイリング力も兼ね備えています。

毎日のメイク時間をまつ毛ケアタイムに変えてくれる優秀コスメとして、ぜひチェックしてみてください♪