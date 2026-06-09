『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』入プレ第4弾、メモリアルフォトカード配布決定
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、公開3週目の6月7日までに興行収入20億5653万4607円、観客動員121万8000人を記録、3週連続で週末興行ランキング1位を獲得した。
【動画】グローグーが日本式のあいさつ（お辞儀）を披露
その勢いは衰えず、劇場にはリピーターの姿も目立っている。そんなリピーター勢には見逃せない第4弾来場者プレゼントの配布が決定。6月12日から全上映フォーマットを対象に、「マンダロリアン・アンド・グローグー」メモリアルフォトカードがプレゼントされる。
カードには、グローグーを優しく見守るマンダロリアンと、そんなマンダロリアンを見上げるグローグーの姿が収められており、劇中でも描かれる二人の絆を感じられるデザインとなっている。
5月22日に公開された本作は、『スター・ウォーズ』シリーズ7年ぶりとなる劇場最新作。公開初週から全世界、全米、日本でNo.1スタートを記録した。日本では、公開3週目も首位をキープ。洋画実写作品が3週連続で週末ランキング1位を獲得するのは、2023年公開の実写版『リトル・マーメイド』以来となる。
SNSでは、「夢中すぎて気づいたら5回目の鑑賞（笑）」「満足度高すぎてリピートしちゃう！」「IMAXも4DXも見たけど、まだ吹き替え版が観れてない！行かなければ！」「MX4Dが販売開始10分で完売！」などとリピート鑑賞を報告する投稿が相次ぎ、異なる上映フォーマットで作品を楽しむ動きも広がっている。作品への高い満足度が継続的な動員につながっているようだ。
世界興行収入も2億9362万2349ドル（約466億8595万円※1ドル＝159円換算）を突破（※Box Office Mojo調べ、6月8日時点）。長年シリーズを支えてきたファンはもちろん、新たな観客層からも支持を集めている本作のヒットは、来年（2027年）50周年イヤーを控えるシリーズにとっても大きな追い風となりそうだ。
【動画】グローグーが日本式のあいさつ（お辞儀）を披露
その勢いは衰えず、劇場にはリピーターの姿も目立っている。そんなリピーター勢には見逃せない第4弾来場者プレゼントの配布が決定。6月12日から全上映フォーマットを対象に、「マンダロリアン・アンド・グローグー」メモリアルフォトカードがプレゼントされる。
5月22日に公開された本作は、『スター・ウォーズ』シリーズ7年ぶりとなる劇場最新作。公開初週から全世界、全米、日本でNo.1スタートを記録した。日本では、公開3週目も首位をキープ。洋画実写作品が3週連続で週末ランキング1位を獲得するのは、2023年公開の実写版『リトル・マーメイド』以来となる。
SNSでは、「夢中すぎて気づいたら5回目の鑑賞（笑）」「満足度高すぎてリピートしちゃう！」「IMAXも4DXも見たけど、まだ吹き替え版が観れてない！行かなければ！」「MX4Dが販売開始10分で完売！」などとリピート鑑賞を報告する投稿が相次ぎ、異なる上映フォーマットで作品を楽しむ動きも広がっている。作品への高い満足度が継続的な動員につながっているようだ。
世界興行収入も2億9362万2349ドル（約466億8595万円※1ドル＝159円換算）を突破（※Box Office Mojo調べ、6月8日時点）。長年シリーズを支えてきたファンはもちろん、新たな観客層からも支持を集めている本作のヒットは、来年（2027年）50周年イヤーを控えるシリーズにとっても大きな追い風となりそうだ。