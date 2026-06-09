沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場を名護市辺野古に移設する工事に伴う土砂運搬作業現場で２０２４年、抗議活動中の住民を制止しようとした警備員がダンプカーにはねられて死亡した事故を受け、県警は今年度内にも現場周辺に信号機を設置する方針を固めた。

事故は２４年６月２８日、土砂運搬車両が頻繁に出入りする名護市安和（あわ）の港付近で発生。県警は今月５日、抗議活動中の女（７４）がダンプカーの進路に飛び出し、制止しようとした男性警備員（当時４７歳）をダンプカーと衝突させ、死亡させたとして、重過失致死の疑いで書類送検した。事故当時、女もはねられて足を骨折した。

事故後、現場には注意喚起のラバーポールが設置されたが、県警は過去にも抗議活動中の事故が起きていたことなども踏まえ、安全対策が必要と判断。現場を含む車両の出入り口に歩行者用と車両用の信号機を計８機設置し、横断歩道や停止線も整備することを決めた。県警は８日、県に概要を伝えた。

現場では、移設反対派の住民が車両前方をゆっくりと歩く抗議活動を繰り返し実施。信号機の設置により、危険な抗議活動を規制し、安全対策を強化する。信号機は県公安委員会が設置管理するが、委任を受けた県警が事務を担う。関連経費として１０００万円程度を見込んでいる。