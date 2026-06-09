俳優・本木雅弘（６０）のダンディーな近影にネットはくぎ付けになった。

８日に放送されたＴＢＳ系の特番「幹事Ｘと名店の夜 〜本木雅弘は誰を呼ぶ？〜」に出演。同番組はある芸能人が名店での食事会の幹事になったらどんな人を呼んで、どんな食事会になるのか？をのぞき見する新ドキュメント＆トーク番組だ。

本木は俳優４人を招集。本木と同じ１９６５年生まれでデビューも同じ１９８１年の杉本哲太、日曜劇場「ＶＩＶＡＮＴ」や映画「８番出口」での演技が話題となった河内大和、さらにＳｎｏｗ Ｍａｎの宮舘涼太、今年の日本アカデミー賞で新人俳優賞を受賞した坂東龍汰。俳優だからこそ味わった苦しい経験や、プライベートについて語りつくした。

本木はあごにうっすらとヒゲを生やし、オシャレなブラックの衣装。とても６０歳には見えぬ若々しさだ。ネットは「もっくん６０歳？！流石に若くて格好良すぎない？！」「日本一かっこいい６０歳やと思う！」「なんでこんなに若いの！？」「本木さん６０歳には見えない」「本木雅弘が６０歳だと知り横転。おくりびとが１８年前の映画だと知り大横転」「本木雅弘６０歳という衝撃」「６０歳なんですね。とてもお若くてずっとかっこい」「え？モッくんって６０歳なの？全然見えない」「還暦だなんて信じられないな」「モッくんが還暦だなんてビックリする。素敵に歳を重ねているよなぁ…」とビジュアルにほれぼれしていた。