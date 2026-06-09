【試したくなる】レタスを豚バラで巻くとトロトロに⁉『レタスの豚巻煮』たらこが味の肝

レタスはサラダで食べるだけじゃもったいない。棒状にくるくる巻いて豚肉を巻きつければ、見た目も楽しいごちそうおかずに。火を通したレタスは驚くほどやわらかく、とろりとした口当たりになります。

たらこのうまみが味の決め手の、ちょっと変わった一皿です。

『レタスの豚肉巻き煮』のレシピ

材料（2人分）

豚バラ薄切り肉……8枚（約160g）

レタスの葉……8枚（約250g）

たらこ……1/2はら（約40g）

しょうが……1かけ

〈A〉

片栗粉……大さじ1/2

水……大さじ1

〈B〉

水……1と1/2カップ

鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1

塩……ひとつまみ

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

・しょうがは皮をむき、せん切りにする。

・たらこは横に幅5mmに切る。

・まな板に豚肉4枚を縦長に並べる。レタス4枚は重ね、くるくると巻いて棒状にしたものを豚肉の手前に置き、くるくると豚肉を巻きつけて棒状に形を整える。残りも同様にする。

・〈A〉は混ぜ合わせ、水溶き片栗粉を作る。

（2）煮る

フライパンに〈B〉としょうがを入れて強めの中火で熱し、煮立ったら豚肉巻きを巻き終わりを下にして入れる。たらこを加え、ふたをして弱めの中火で3分煮て返し、ふたをして2分煮る。豚肉巻きを取り出し、水溶き片栗粉をもう一度混ぜて加え、全体を混ぜてとろみをつける。豚肉巻きを食べやすく切って器に盛り、煮汁をかける。

おいしく作るコツ

豚肉巻きは、巻き終わりを下にして煮汁に加えます。こうすることで煮ている間に形がくずれにくくなります。

たらこのうまみがしみて、あとを引くおいしさ。いつもと違ったとろとろレタスをぜひ楽しんで♪

重信 初江シゲノブ ハツエ 料理家 料理研究家のアシスタントを経て独立。昔から受け継がれてきた味を大切にしつつ、現代的なセンスで提案する作りやすいレシピが人気。韓国はじめ、世界各地を旅して覚えた味の再現にも定評がある。『食べたい作りたい現地味 もっと！おうち韓食』(主婦の友社）、『罪悪感ゼロつまみ』（主婦と生活社）ほか著書多数。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月2日号より）