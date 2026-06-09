多くの支持を得たい時に効果的な2つのテクニック「アンダードッグ効果」と「バンドワゴン効果」とは？【ズルい言い換え事典】
多くの支持を得たい時に効果的な2つのテクニック「アンダードッグ効果」と「バンドワゴン効果」とは
集団の支持を得るためのテクニック集団の支持を集めるテク
多くの支持を得たいと思うときに、効果的な技術がある。ひとつは、見せかけでもいいから多くの支持があると思わせること。
「バンドワゴン効果」という心理学用語がある。これは、目立つ楽隊車＝バンドワゴンには行列ができ、大きな流れに人が寄ってくることを意味している。つまり、目立つキャンペーンをすると結果的に多くの支持を得ることができるということだ。
一方で、真逆の方法で支持を集めるやり方もある。バンドワゴンとは逆に、負けるかもしれないという同情票を集めることだ。これは「アンダードッグ効果」と呼ばれ、むしろネガティブなことが支持を集めるのである。
アンダードッグ効果
自分たちが不利な状況であり、サポートを呼びかけることで多くの支持が集まること。
バンドワゴン効果
目立つ行為をして注目を集め、行列ができると、多くの人が集まってくる。
【出典】『ズルい言い換え事典』
監修：齊藤 勇 日本文芸社刊
執筆者プロフィール
1943年山梨県生まれ。文学博士。対人心理学者。早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。立正大学心理学部名誉教授、大阪経済大学客員教授、日本ビジネス心理学会会長、日本あいづち協会理事長。