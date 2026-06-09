遺産を狙う極悪不良に鉄槌！気弱な孫を救うため、伝説のヤンキーだった祖父がまさかの”憑依”⁉【漫画『最強パシリ』】

原作・ハンコウキ、作画・山本康人による注目の漫画『最強パシリ』。

タイトルからは想像もつかない「憑依モノ×ヤンキー」という異色の展開が話題を呼んでいます。

本記事では、第1話「絶対服従マン」のネタバレを含むあらすじと、今後の鍵を握る重要キャラクターについて徹底解説します。

主要キャラクター紹介

ケント（主人公）： 金城グループのパシリ。気弱で暴力に屈しており「絶対服従マン」と呼ばれている。父親からは見放され、寝たきりの祖父の面倒を見ている。

金城： ケントをいじめている不良グループのリーダー格。非道な性格で、ケントから金を巻き上げている。

鷹木龍之介（祖父 / ジィジ）： ケントの祖父。寝たきりで言葉も発せない状態だったが、実は若い頃は「無敵の龍」と呼ばれた伝説の不良。ケントに自分の名前（ケント＝クラーク・ケント＝スーパーマン）を付けるなど、強い男になってほしいと願っていた。

第1話の胸糞展開とカタルシス（ネタバレ）

第1話の前半は、目を覆いたくなるようなイジメの描写が続きます。

トイレでの暴力や、祖父の金まで巻き上げられる展開はまさに胸糞。

しかし、祖父の死をきっかけに物語は急加速します。

ケントが絶体絶命のピンチに陥った際、自らの意志とは無関係に強烈なカウンターパンチを放つシーンの作画の迫力は必見です。

今後の見どころ・考察

最大の謎は「なぜ祖父の魂がケントに宿ったのか」です。

葬儀の日にケントが階段から落ちて脳震盪を起こしたことが憑依のトリガーになっていると考えられます。

気弱なケントの意識と、好戦的な「無敵の龍」の意識がどう共存し、金城たち不良グループにどう復讐していくのか、今後の展開に期待が高まります。