サッカーW杯北中米大会（日本時間11日開幕）に臨む日本代表は8日（同9日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで初練習を行った。メンタル面をサポートする「メンター」として同行するMF南野拓実（モナコ）がチームに合流。練習冒頭のランニングで、並んで先頭を走ったDF長友佑都（FC東京）は「重鎮がまた集まって、やっぱりテンション上がりますね」と南野との再会を喜んだ。

「彼を見るだけでテンション上がる。森保さんがケガでも彼を必要としたのが会った瞬間に感じましたね。そのぐらい人を元気にさせるとか、モチベーションを上げるとか、そういった人間的な強みを一瞬にして感じました」。その存在感の大きさを「会う人を元気にさせるような、歩くパワースポット」と表現。「僕にちょっと似てきたかな。彼は嫌がるかもしれないですけど」と付け加えて報道陣を笑わせた。

1次リーグ初戦オランダ戦まであと6日。この日は事前合宿地のメキシコ・モンテレイからベースキャンプ地に入り、公開練習には約5000人が集結した。5大会連続のW杯に臨む39歳は「ギアが自然と上がってきますね。ファンの皆さんとも触れ合って、より一層引き締まる思いで、熱量が高まってきてますね」と言葉に力を込めた。