９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６０円２４銭前後と前日の午後５時時点に比べ２銭程度のドル高・円安で推移している。



８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円１６銭前後と前週末と比べて１０銭強のドル安・円高で取引を終えた。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げ観測が広がるなかで米長期金利が上昇し、ドル買いを誘う要因となった。



イランとイスラエルの両国が攻撃を停止したと報じられたことを受け、有事のドル買いの巻き戻しの動きがみられたが、下値を探る動きは限られた。米長期金利の先高観がくすぶるなかにあって、日本の政府・日銀による為替介入警戒感は引き続きドル円の上値を圧迫する要因となっており、東京時間では１ドル＝１６０円を上回る水準での一進一退の動きが続いた。ドル円は午前１０時前に一時１６０円２７銭近辺まで買い進められる場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５３１ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１５ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８４円７７銭前後と同２５銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS