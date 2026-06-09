「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午前１０時現在で、アピリッツ<4174.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



９日の東京市場で、アピリッツはストップ高カイ気配。同社は８日取引終了後、Ｈ２Ｌ（東京都港区）と資本・業務提携したと発表しており、これが材料視されているようだ。



Ｈ２Ｌは、人間の固有感覚（位置覚・重量覚・抵抗覚など）をデジタル化し、身体の動き・力加減・緊張といった身体性そのものをデータとして扱うＢｏｄｙＳｈａｒｉｎｇ技術を世界に先駆けて開発している企業。今回の提携は、Ｈ２Ｌが持つ「身体性のデジタル化」技術と、アピリッツのＷｅｂやアプリ開発力・サービスデザイン力を組み合わせ、フィジカルＡＩソリューションを共同で企画・開発・社会実装することを目的としている。



出所：MINKABU PRESS