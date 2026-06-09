開催：2026.6.9

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 3 - 1 [Rソックス]

MLBの試合が9日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとRソックスが対戦した。

レイズの先発投手はイアン・シーモア、対するRソックスの先発投手はコネリー・アーリーで試合は開始した。

1回裏、1番 ヤンディ・ディアス 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでレイズ得点 TB 1-0 BOS

3回表、8番 マルセロ・マイヤー 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでRソックス得点 TB 1-1 BOS

5回裏、5番 ジョナサン・アランダ 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 2-1 BOS

8回裏、1番 ヤンディ・ディアス 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでレイズ得点 TB 3-1 BOS

試合は3対1でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのケーシー・レグミナで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はRソックスのコネリー・アーリーで、ここまで5勝4敗0S。レイズのベーカーにセーブがつき、1勝0敗17Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-09 10:36:08 更新