国際卓球連盟（ITTF）は8日、2026年第24週の世界ランキングを発表した。

■TOP100入り日本勢は13選手

男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が2位をキープ。また、松島輝空（個人）も6位につけており、トップ10を維持している。

ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。張本智に続く3位にトルルス・モーレゴード（スウェーデン）が入り、4位にはフェリックス・ルブラン（フランス）が続いている。

その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が17位で変動なし。宇田幸矢（協和キリン）が1ランクダウンの30位、篠塚大登（東都観光バス）が1ランクアップの31位となっている。

また、田中佑汰（ファースト）は42位で変動なし。吉村真晴（SCOグループ）も49位をキープしている。

吉山僚一（日本大）は1ランクアップの66位。茺田一輝（協和キリン）も1ランクアップの67位に入り、吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は11ランクダウンの80位となっている。

さらに、及川瑞基（ケアリッツ・テクノロジーズ）は5ランクアップの86位。坂井雄飛（愛知工業大学）は4ランクダウンの91位となり、木造勇人（関西卓球アカデミー）は96位で変動なしとなっている。

今週は日本勢から13選手が男子シングルスでトップ100入りを果たした。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年6月8日更新）

■トップ100以内の日本男子選手ランキング

2位 （-）：張本智和

6位 （-）：松島輝空

17位（-）：戸上隼輔

30位（↓ 29位）：宇田幸矢

31位（↑ 32位）：篠塚大登

42位（-）：田中佑汰

49位（-）：吉村真晴

66位（↑ 67位）：吉山僚一

67位（↑ 68位）：茺田一輝

80位（↓ 69位）：吉村和弘

86位（↑ 91位）：及川瑞基

91位（↓ 87位）：坂井雄飛

96位（-）：木造勇人