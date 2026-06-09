全国各地区野球連盟のリーグ戦や代表決定戦を勝ち抜いた王者が一堂に会して、春の大学日本一を決定する全日本大学野球選手権が開幕しました。

【画像を見る】「理想のバッティングができた」大商大・権田選手の表情は

７５回の記念大会を迎えた今年、関西からは、関西学生野球、関西六大学、京滋大学、近畿学生、阪神大学それぞれの連盟の優勝校が参加。初日の８日は、近畿学生連盟の春季リーグを制した奈良学園大学を除く４大学が登場しました。

東京ドーム第1試合に天理大が登場！ 対するは共栄大 プロ注目投手の対決に

２回戦までは、東京ドームと明治神宮球場の２つの球場に分かれて行われるこの大会。東京ドームの第１試合に登場したのは、阪神大学リーグ優勝の天理大学でした。プロ注目の好投手の対決となり、東京新大学リーグを制した共栄大の佐藤夏月投手との投げ合いのなか、エースの的場吏玖投手が粘り強いピッチングを見せます。３回に１点を失いますが、その後はランナーを背負いながらも得点を許しません。

すると５回、打線がエースの力投に応えます。１アウト満塁のチャンスに１番藤原凪秀選手が２点タイムリーツーベース、さらにこの回１点を加えて３対１と２点のリードを奪います。このリードを的場投手、８回からは徳井仁一朗投手とつないで守り抜きました。６回に１点こそ許したものの、３対２で粘る共栄大を振り切り２回戦進出です。

第２試合は関西大ＶＳ北海学園大 関大・米沢投手が圧巻のピッチング

続く第２試合、京滋大学リーグ王者の花園大学が２対３と惜しくも１点差で北九州市立大学（九州六大学連盟）に敗れた後、第３試合に登場したのが関西大学です。札幌学生リーグ王者の北海学園大学を相手に関西学生リーグ優勝の立役者となった米沢友翔投手が、圧巻のピッチングを見せます。

１回、３者連続三振と上々のスタートをきると、２回も２者連続三振。その後も左腕から繰り出される力強い投球で北海学園大に付け入るスキを与えません。

１回裏、トップバッターを務めた１年生渡邊拓雲選手のツーベースを足掛かりに１点を先制した関西大学。１点のリードを保ったまま、米沢投手が８回を３安打１０奪三振無失点の内容で投げ切ると、９回は中原海晴投手が完璧なリリーフで締めくくりました。

１対０で北海学園大を下して２回戦進出です。

第３試合は大商大ＶＳ九州産業大 白熱の展開に…

関西六大学リーグ優勝の大阪商業大学は、明治神宮球場で行われた第３試合に登場、４大会連続出場中の九州産業大学(福岡六大学連盟)と対戦しました。

大学選手権の常連、実力校同士の対戦は予想通りの白熱の展開となります。前半から押し気味に試合を進めたのは九産大。大商大のエース星野世那投手から２回と３回に１点ずつ奪うと、２対２と同点に追いつかれた後の７回にも１点を奪って３対２と勝ち越します。

しかし、ここから大商大が伝統校の底力を発揮します。７回ツーアウト１塁から２番権田結輝選手が、ライトスタンドへ起死回生の逆転のツーランホームラン。

「思い切って振った結果。自分の理想とするバッティングができた」と振り返った１打で、４対３とこの試合初めてのリードを奪うと、４対４と同点に追いつかれた８回裏には、ノーアウト満塁から７番石崎裕真選手がスクイズに成功、さらにツーアウトから９番赤埴克樹選手がセンターへの２点タイムリーヒットを放って九産大を突き放しました。

９回は、７回途中にセカンドからマウンドに上がった中山優月投手が３者連続三振で締めくくった大商大、難敵を下して２回戦進出です。

関西からの出場校…１回戦の結果を振り返る 今後の対戦予定もチェック！

６月９日(火)には、奈良学園大(近畿学生連盟)が登場、１回戦を突破した天理大学が２回戦で金沢学院大(北陸大学連盟)と対戦します。

翌、６月１０日(水)は２回戦。関西大学は花園大学(京滋大学連盟)を破った北九州市立大学(九州六大学連盟)と、大阪商業大学は、東日本国際大学(南東北大学連盟)とそれぞれ対戦します。

【全日本大学野球１回戦 組合せ・結果、２回戦組合せ(関西代表)】

▼６月８日

天理大(阪神大学) ３－２ 共栄大(東京新大学)

花園大(京滋大学) ２－３ 北九州市立大(九州六大学)

関西大(関西学生) １－０ 北海学園大(札幌学生)

大阪商業大(関西六大学) ７―４ 九州産業大(福岡六大学)

▼６月９日(火)

奈良学園大(近畿学生) 対 周南公立大(中国地区大学)



・２回戦

天理大(阪神大学) 対 金沢学院大(北陸大学)

▼６月１０日(水)

関西大(関西学生) 対 北九州市立大(九州六大学)

大阪商業大(関西六大学) 対 東日本国際大(南東北大学)