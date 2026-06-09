【ファイナルファンタジーVII ポリゴンソフビ クラウド・ストライフ】 9月26日 再販予定 価格：3,300円

スクウェア・エニックスは、通販サイト「スクウェア・エニックスe-STORE」にてフィギュア「ファイナルファンタジーVII ポリゴンソフビ クラウド・ストライフ」の再受注を受け付けている。9月26日に再販を予定し、価格は3,300円。

本商品はPRG「ファイナルファンタジーVII」に登場する主人公のクラウドのソフビフィギュア。原作当時のデザインを再現した角ばったフォルムで、愛嬌のあるデザインに仕上がっている。そのまま飾るのはもちろんのこと、両腕、腰、両足首が可動しポーズをとることが可能。

なお、ティファやエアリスたちも商品化されており、並べてのディスプレイもできる。今回クラウドのみ再販が決定した。

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA