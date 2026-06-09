「FF7」より角ばったクラウドのソフビがスクエニe-STOREにて再受注を実施！当時のデザインを再現した愛嬌あふれるフィギュア
【ファイナルファンタジーVII ポリゴンソフビ クラウド・ストライフ】 9月26日 再販予定 価格：3,300円
(C) SQUARE ENIX
スクウェア・エニックスは、通販サイト「スクウェア・エニックスe-STORE」にてフィギュア「ファイナルファンタジーVII ポリゴンソフビ クラウド・ストライフ」の再受注を受け付けている。9月26日に再販を予定し、価格は3,300円。
本商品はPRG「ファイナルファンタジーVII」に登場する主人公のクラウドのソフビフィギュア。原作当時のデザインを再現した角ばったフォルムで、愛嬌のあるデザインに仕上がっている。そのまま飾るのはもちろんのこと、両腕、腰、両足首が可動しポーズをとることが可能。
なお、ティファやエアリスたちも商品化されており、並べてのディスプレイもできる。今回クラウドのみ再販が決定した。
【再受注開始】『ファイナルファンタジーVII』オリジナルのデフォルメデザインをモチーフにしたソフビフィギュアが再登場！当時のデザインを再現した、デスクなどに飾りやすいソフトビニール製のフィギュアです。両腕、腰、両足首が可動します。#FF7 #ファイナルファンタジーhttps://t.co/lowyi57pBf pic.twitter.com/czJqim5zJJ- スクウェア・エニックス e-STORE (@SQEX_eSTORE) June 8, 2026
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA