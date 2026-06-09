40代・50代の夏ファンデ選び。シミを自然にカバーして崩れにくい“大人のツヤ肌ファンデ”３選
気温も湿度も高まるこれからの季節は、メイク崩れや紫外線対策が気になる時期。特に40代・50代になると、シミやくすみをカバーしたい一方で、厚塗り感や乾燥によるメイク崩れは避けたいところです。
そこで今回は、大人肌を自然にカバーしながら、夏でも快適に使いやすいファンデーションを厳選。美白ケアに着目したアイテムから、ツヤ肌を演出する美容液ファンデ、ハイカバーなクッションタイプまで、今の季節に頼れる３品を紹介します。
シミを自然にカバー。美白ケアも叶える美容液ファンデ
大人世代のベースメイク悩みとして多いのがシミや色ムラ。そんな悩みに寄り添ってくれるのが、HAKUの「薬用 美白美容液ファンデ（医薬部外品）」です。
▲HAKU「薬用 美白美容液ファンデ（医薬部外品）」 SPF30・PA+++ 30g 全２色（写真はライトベージュ） 各￥5,280（税込）
美白有効成分を配合し、メラニンの生成を抑えながらシミ・そばかすを防ぐ設計が特徴。美容液のようなみずみずしいテクスチャーで肌に広がり、気になる部分を自然にカバーしてくれます。保湿感も高く、時間が経っても乾燥しにくいため、乾燥による小ジワが気になる人にもおすすめ。ナチュラルなトーンアップ効果で、くすみが気になる大人肌を明るい印象へ導いてくれます。
薄膜なのにツヤ感たっぷり。美容液発想の名品ファンデ
透明感のあるツヤ肌をめざしたい人に注目してほしいのが、ジバンシイ「プリズム・リーブル・グロウ・セラム・ファンデーション」です。
▲ジバンシイ「プリズム・リーブル・グロウ・セラム・ファンデーション」 全12色（写真は1N） 各￥8,030（税込）
美容液のような軽やかなつけ心地ながら、肌に自然なツヤと透明感をプラス。ユズ由来セラミドなどの保湿成分を配合し、乾燥しやすい大人肌にも心地よくフィットします。肌の動きに合わせて伸縮する処方のため、崩れにくさも魅力。気になる部分だけ重ねても厚塗り感が出にくく、素肌感を残した仕上がりを楽しめます。隠しすぎない今っぽいベースメイクをめざす人にぴったりです。
ハイカバーなのに軽やか。大人肌をきれいに見せるクッション
カバー力とツヤ感を両立したい人におすすめなのが、＆beの「グロウクッションファンデーション」です。
▲＆be「グロウクッションファンデーション」 SPF50・PA++++ 全２色（写真はライトベージュ）15g 各￥3,520（税込）
ひと塗りで気になる毛穴や色ムラをカバーしながら、生っぽいツヤ感のある仕上がりを演出。紫外線吸収剤不使用で、単品使用なら石けんとお湯でオフできる手軽さも魅力です。さらに、９種のピンクエキスなどの保湿成分を配合。肌をしっとり包み込みながら、乾燥しやすいエアコン環境でも快適なつけ心地をキープします。忙しい朝でも手早く美しいベースメイクを完成させたい人におすすめです。
夏向けファンデというと崩れにくさばかりに目が向きがちですが、大人肌は保湿力やツヤ感とのバランスも重要。今回紹介したHAKU、ジバンシイ、＆beはいずれもカバー力だけでなく、乾燥対策や美しい仕上がりにもこだわったアイテム。汗や紫外線が気になるこれからの季節こそ、自分の肌悩みに合った１本を選んで、快適なベースメイクを楽しんでみてくださいね。＜text＆photo：Chami＞
🌼「崩れない」より、“ヨレても自然”。40代・50代が見直したい2026初夏メイク