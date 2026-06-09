馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回は特別編で、キタサンブラックが９着に沈んだ２０１７年の宝塚記念を取り上げる。大阪杯、天皇賞・春からのＧ１・３連勝を狙ったが、まさかの９着。今年は息子のクロワデュノールに自らが成し遂げられなかった偉業を託すことになる。

直線のどよめきとともに夢が消えた。直線半ばからどんどん遠くなっていくライバルたちの背中。単勝１・４倍に推されたキタサンブラックがまさかの９着に沈んだ。「走らなかったですね。正直、よく分からない。ここまで（負けたの）は初めてだから。僕自身、残念」。１４着に敗れた１５年日本ダービー（北村宏騎乗）以来、２度目の馬券圏外。予想もしなかった結果に武豊は肩を落とした。

シュヴァルグラン、シャケトラを行かせて３番手を追走する普段の競馬。向こう正面で多少行きたがる面は見せたが、明確な敗因が見えない。「馬場は影響するほどじゃなかった。状態も返し馬の感じも悪くなかった。レースで不利があったわけじゃない。全部勝つっていうのは難しいですね、やっぱり」とユタカ。大阪杯、天皇賞に続く、史上初の春の古馬３冠制覇ははかなく散った。

自信を持って送り出した清水久調教師も首をかしげるばかりだ。「予想外の馬が行ったが、何が行こうと自分の競馬をすればいいので。今まではまくるくらいの勢いだったが、テンの勢いがいつもの感じではなかった。最後は完全に止まっている。馬場なのかな。グランプリ、勝てないですね」。３期連続でのファン投票１位に応えられず、唇をかんだ。

この結果を受け、北島三郎オーナーは登録していた凱旋門賞、愛チャンピオンＳの断念を明言した。「これが勝負の世界。今日は運がなかった。この前（天皇賞・春）も多少走っているし、その前（大阪杯）も勝たせてもらって、馬も疲れている。『疲れている』と俺に言いたかったんじゃないかな。ずっと頑張りっぱなしで、本当に感謝してる。夏はゆっくりさせて、秋に向けて頑張りたい」と、激闘を続けてきた愛馬を思いやった。

北島オーナーは秋の目標として天皇賞を選択肢に挙げ、「最後、有馬記念は頑張って出したいな」と続けた。「今のところは（馬体には）問題ないです。しっかり立て直して、秋に出直したいですね」と清水久師。この一戦でＧ１・５勝馬の輝きが失せることはない。夏の充電を経て、強いキタサンブラックは戻ってくる。

その後、秋も古馬中長距離Ｇ１・３連戦に挑戦。不良馬場だった天皇賞・秋をまさかの出遅れから豪快に勝つと、ジャパンＣこそ３着だったが、北島オーナーの希望通り、ラストランとなった有馬記念は鮮やかな逃げ切り勝ち。当時は最多だったＧ１・７勝目を挙げ、現役を引退。種牡馬としてもイクイノックスやクロワデュノールなど、次々と活躍馬を送り出している。

〈Ｍデムーロ騎手＆堀厩舎でつかんだ前年の「忘れもの」〉

忘れられない苦い思いを、自らの手で払拭した。サトノクラウンとゴールへ飛び込む瞬間、Ｍデムーロはガッツポーズとともに言葉にならない叫びでほえた。特別な勝利が、感情を爆発させた。「チョー、うれしい！」 完璧なタクトだった。

スタート直後から隣の枠だったキタサンブラックを真後ろでマーク。最大のポイントは向こう正面半ばの１０００メートル付近。自ら動き、大本命馬を外からつついた。「ペースが遅かった。キタサンブラックを見ていたけど、自分のリズムが一番大事」と話した鞍上を、堀調教師は「ミルコさんが動いて、他の馬も動く競馬になった。この馬に（流れが）向くよう仕向けたのだと思う」と称賛。絶好の流れに乗り、４コーナーを抜群の手応えで進出。直線で力強く脚を伸ばし、最後はゴール前で鞍上が左右を確認するほどの完全勝利だ。

「今日はイレ込んでいたくらいで、すごくいいと感じた。おとなしかった大阪杯とは全然違った。自信があった。さすがＧ１馬」。相棒をたたえたミルコは「去年は悲しかったから。ここで全部の夢がなくなった」ともうひとつの思いを口にした。

１年前の宝塚記念。２着に敗れたドゥラメンテが左前脚を故障。予定していた凱旋門賞を前に引退が決まった。この一年、海外レースの話題が出ると「ドゥラメンテなら…」とこぼす姿があった。「今年は良かったです」。解放されたように、柔和に笑った。僚馬で雪辱を果たした堀師は「違う馬なので。すみません」と語らなかったが、思いは同じだろう。 昨年１２月の香港ヴァーズに続き、国内でもＧ１制覇を果たした５歳馬の夢は広がる。