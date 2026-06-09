４人組ロックバンド「ＴＨＥ虎舞竜」のボーカル・高橋ジョージが９日、東京・有楽町の宮城ふるさとプラザで新曲「ＳｈｏｗａＳｈｏｗａＯｎｄｏ！〜昭和昭和音頭」発売記念＆新レーベル「パイナップルレコード」設立発表会見を行った。ロックの日にあたるこの日、宮城県出身の高橋が故郷のアンテナショップから新たな挑戦をぶち上げた。

高橋は整えられたリーゼントに白い革ジャン姿で登場した。会場からあふれるほど集まった報道陣を見渡し、「１１年前の裁判所以来、こんなに集まっていただいた。今回は結婚も離婚もしておりません。そんなに集まってもらえないかなって思っていましたが、ありがたいです」と自虐。２０１５年に元妻でタレント・三船美佳との離婚裁判以来となる大勢のカメラに驚きの声を上げた。

「ロック×盆踊り」がテーマの新曲は、高橋が東日本大震災から１５年目の節目に日本全国を元気にしたいという決意のもとに制作され、作詞も担当。作曲・編曲はＴＨＥ虎舞竜名義になっている。「昭和で令和をロックするみたいな。年代を超えた音楽になれば。みんなに踊っていただきたい。振り付けは特にありません。それぞれ好きな踊りでやってもらえば」とアピールした。

来年８月でロックと同じ読み方のできる６９歳を迎える。現在地を「第４コーナーくらいにきた」と表現。今後の目標について「ビートルズが立った日本武道館に行きたいですね。来年くらいに日本武道館で盆踊りができたら」と語った。

同曲を引っさげて、高橋が全国盆踊りを行脚するプロジェクトの開催も決定。応募期間はこの日午後７時から特設ホームページで受け付け。応募対象は全国で盆踊り大会や夏祭りを主催・運営する団体で、対象期間は７月上旬〜９月下旬までに開催されるイベント。自治体、町内会、商店街、学校法人、企業などイベント規模の大小は問わないという。

高橋は「現地で歌いますよ！基本的は無料です。あまりにも遠いところは相談しますが…。スマホではつなげない心がある。音楽で元気にしたい。僕らにはそれしかできないので」と意気込んだ。