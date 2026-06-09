【ナッシュビル（米テネシー州）８日＝ペン・金川誉、カメラ・山崎賢人】日本代表は８日、メキシコ・モンテレイから米ナッシュビルに移動し、１４日（日本時間１５日）の１次リーグ初戦・オランダ戦に向けた直前合宿をスタートした。前日７日にはＵ―１９日本代表と完全非公開で練習試合（２対１で勝利、３５分×４）を行っており、この日は軽めの調整となった。練習試合で７０分間プレーし、ＦＷ塩貝健人のゴールをアシストするなど順調な仕上がりを見せるＤＦ冨安健洋が、自身の状態、そしてチームの現状について語った。

報道陣に公開されている練習では、長く苦しんだ右膝手術の影響を感じさせないプレーを続けている冨安。出場時間を確保できなかったアヤックスでのシーズン終盤を踏まえ、自身のコンディションを冷静に分析した。

「（状態が）予想より上ということは間違いなくないです。前も言ったように、アヤックスでもうちょっと試合に出てからＷ杯に行くということを期待していましたけど、それを差し引いたとしても、多分皆さんが思っている以上にコンディションはいいと思います」

前日のＵ―１９日本代表戦では、暑さの中でタフな状況下でのプレーとなったが、それも想定内だ。

「（昨日の試合は）結構きつかったっちゃ、きつかったですけど、ハードなトレーニングをしていましたし、そのきつい中で試合ができたというのは、一個プラスかなと思います」と、本番を見据えた収穫を口にした。

暑さ対策を兼ねて行われたモンテレイでのキャンプ。冨安は「もっと暑ければよかったかなというふうには思いますけど」と語りつつも「戦術面も含めて、密度の濃いキャンプができた。ナッシュビルに入って、もっとより本大会に向けて、全員で（感覚を）研ぎ澄ましていければいい」と手応えを語った。

Ｕ―１９日本代表との練習試合では、冨安のアシストからＦＷ塩貝健人がゴールを奪うなど、結果を残した。「まず、しっかりと勝てたということが大きい。Ｕー１９が相手ということで、軽く捉えちゃいけない試合でしたし、Ｗ杯前最後の試合だった。そこはしっかりと自分たちの中で口に出しながら、『練習試合じゃないよ』という意識で臨むことはできた。結果にこだわってやれたと思います」一方で、本大会で勝ち上がるためには、さらなる一体感が必要だと気を引き締める。

「正直言って、試合のメンバー全員が同じタイミングでピッチに立つわけではない。そこの意思統一というか、『もっとよりＷ杯に向けて全体でやっていくよ、締めていくよ』というところは、もっともっとできる部分。そこはまたナッシュビルに入って、より良くなってくるかなと思いますし、僕も含めて、そういうところは締めていきたい」

決戦のオランダ戦まであとわずか。完全復活が見えてきた冨安は、ナッシュビルの地でさらに自身とチームの状態を引き上げていく。