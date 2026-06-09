1−3月期の韓国経済は1．8％成長した。2月末からの中東情勢悪化にもかかわらず、半導体輸出好調と設備投資急増で大幅に成長した。

韓国銀行は9日、1−3月期の実質国内総生産（GDP）成長率（改定値）が前四半期比1．8％と集計されたと明らかにした。4月23日に発表した速報値も予想値を大きく上回ったがそれよりも0．1ポイント上方修正された。前年同期比では3．8％の成長率だ。

四半期成長率は昨年1−3月期にマイナス0．2％、4−6月期に0．6％、7−9月期に1．4％、10−12月期にマイナス0．1％と続き、今年に入って急反騰した。

韓国銀行関係者は「速報値推計時に利用できなかった四半期最終月の一部実績数値資料などを反映した結果、設備投資の1．8ポイント、民間消費の0．1ポイントを中心に上向きに修正された」と説明した。輸入も0．9ポイント高まった。

輸出と設備投資の増加傾向が目立った。

1−3月期の輸出は半導体などIT品目を中心に5．9％増えた。輸入も機械と装備、自動車などを中心に3．9％増加した。

建設投資は建物建設と土木建設がいずれも増えて1．4％増加し、設備投資は機械類と運送装備などの増加で6．6％増えた。民間消費は衣類など財貨消費と金融などサービス消費がともに増加して0．6％増えた。これに対し、政府消費は健康保険給与費支出減少で0．4％減った。

国民が内外で稼いだすべての所得を合算した実質国民総所得（GNI）は前四半期比9．2％増加した。前年同期比では13．2％増えた。昨年の1人当たりGNIは3万6963ドルを記録した。