BLACKPINK（ブラックピンク）のジェニーが米大型音楽フェスティバルのステージで新曲を初公開する中、ステージ上で披露したユニークな歯のアクセサリー「グリルズ（Grillz）」が思わぬ話題を集めている。

ジェニーは7日（現地時間）、米ニューヨークで開かれた「ザ・ガバナーズ・ボール2026」の最後のヘッドライナーとしてステージに立った。この日、ジェニーは『Filter』をはじめ、『Damn Right』『Mantra』『Handlebars』『Like JENNIE』など計17曲を披露し、約60分間の公演を行った。

しかし、公演直後からSNSやオンラインコミュニティでは、音楽に負けないほど、ジェニーの歯のアクセサリーにも関心が集まった。ジェニーはステージでブルーローズのモチーフがあしらわれたグリルズを着けて登場した。輝く歯の装飾が照明と相まって、強い存在感を放った。このグリルズは、米ロサンゼルスで活動するプライベートジュエラーのマーク・クルーズ（Mark Cruz）氏が制作したものと伝えられている。

マーク・クルーズ氏はSNSを通じて、「ジェニーとともにガバナーズ・ボールのステージに向けた新しい作品を制作した」とし、「ブルーローズのエナメル装飾とVVS1グレードのダイヤモンドをあしらった、14Kホワイトゴールド製の完全オーダーメード作品だ」と紹介した。

ただし、オンライン上では反応が分かれた。一部のファンからは、「遠くから見ると虫歯みたいだ」「歯が腐っているのかと思った」「近くで見るときれいだけど、遠くから見ると少し違和感がある」「ジェニーだからこそ成立するスタイルだと思う」などの反応が寄せられた。

一方、ジェニーは「ザ・ガバナーズ・ボール2026」出演後、デンマークのロスキレ・フェスティバル、ポーランドのオープナー・フェスティバル、スペインのマッド・クール・フェスティバル、米国のロラパルーザ・シカゴ、日本のサマーソニック2026など、世界各地のフェスティバルに相次いで出演する予定だ。