長男は小学校から高校まで野球をしていました。私はあまり熱心な親ではなく、子どもの試合を見に行ったのは高校3年最後の夏の大会だけ。ユニフォーム姿の孫が「勝ったよ」と帰ってくるとリビングの金田正一が「おっしゃ！ よかったな！」と迎える全日警ホームセキュリティーのCMが脳裏に刷り込まれているせいか、あれが野球をやる子どもとその親族の理想だと思っている節がありました。

【画像】足を肩幅に開き、憮然とした表情の阿部氏

実際に子どもの試合を見て、私は後悔の念にかられました。見なきゃよかった。もう何から何までにダメ出しをしたくてたまらなくなってしまう。常日頃「子どもはのびのび自由に育ってほしい」とか言ってるくせにです。

「初球の甘い球を簡単に見逃して、2球目のクソボールに手を出してファール、自ら追い込まれる」「意図が見えない。漫然と打席に立つな」などと知ったような口を叩き、最終的には「結局気合いだから。気合い見せたやつが勝つから」と地元の論理をカマす。野球やったことない、なんならルールもよくわかってない私が、実際に練習を重ね試合を戦ってきた長男に対して、全てを知ってるかのように語る。息子も「こいつ何もしらんよな」と思いつつなんか神妙な顔でそれを聞くのです。私はこの時自分の中に眠る「傲慢な親」「権力者たる親」の存在に気づき愕然としたのを覚えてます。ずっとカネやんでいればよかった。子どもには「おっしゃ！ よかったな！」以外言うことないはずなのに。

阿部慎之助前巨人軍監督の逮捕が報じられた、5月25日夜。前代未聞の現役プロ野球監督逮捕、しかもそれが18歳の長女に対する暴行容疑ということに、野球界のみならず世間は騒然としました。



監督を辞任した阿部慎之助氏 ©時事通信社

世間で見られた二つの反応

この件について、世間は二つの反応を見せていました。一つは元プロ野球選手の父親と18歳の長女という、体格差も権力勾配もある状況で発生した暴力への非難です。そしてもう一つは、「たかが親子喧嘩で偉大な野球選手が職を追われるべきではない」「そもそも親子の問題を生成AIに聞くなんて」というもの。「阿部前監督逮捕をどう受け止めるか」は今、一種の社会的なリトマス試験紙になっているのだと思います。

「ただの親子ゲンカで職を失うことになっちゃうの？」

「おい、ジャイアンツ、阿部監督をやめさせちゃダメだよ」「これただの親子ゲンカじゃねえかよ。それで逮捕されたって事実は重いよ。ただの親子ゲンカでなんで職を失うことになっちゃうの？」「何よりも娘さんはまだ18歳。娘を第一に考えないと。父親の大好きな野球を人生から奪っちゃった。どう思う？ これ立ち直れないよ」

自身のYouTubeでこう語ったのは落語家の立川志らく。「奪っちゃった。どう思う？」がまさに「こうして被害者の口を塞ぐ」の見本のようでゲンナリしますね……。この人すぐ「人情」とか言うけど人情をかけるべき人間は強者限定という、プロフェッショナル志らくの流儀を感じるコメントでした。

「本当に心の内はですね、AIというものを憎みたいなと」「まったく内輪の問題だったんじゃないかなって思えてならないわけであるんです」。熱狂的巨人ファンで知られる徳光和夫はラジオ番組でこう語っています。AIにどこか遠くの星からやってきた侵略者のようなイメージがあるのかもしれません。そして家庭の暴力は「内輪の問題」として内々に処理して当然という価値観も同時に晒して、口は災いの元でしかない。

「あの時があってよかった」の危うさ

その「口は災いの元」を最も感じたのが元巨人の中畑清がスポーツ新聞に公開したコメントでした。「辞任はやむなし」としながらも「私は反抗期の娘の尻を『ごめんなさい』と謝るまで叩き続けたことがある。今では許されないことかもしれないけど、私なりの教育だった。妻に先立たれて14年、今はその娘家族と一緒に暮らしている。あの時があってよかった。阿部慎之助家も絶対やり直せると思っている」。

ベイスターズファンの端くれとして、非常に恩義を感じているキヨシ。そしてキヨシの情熱が、あの問題だらけのチームを立て直してくれたことも事実。だけどここにきての「暴力の美談化」は、マシンガン継投くらいの悪手。暴力を振るった側からの「あの時があってよかった」はものすごく危ういファンタジーでしかない。

家庭内の暴力は「たかがそんなこと」なのか

数々の著名人コメントやインターネットのざわつきを見て、私は思いました。そもそもこの件は、プロ野球監督の話である前に、親子の問題であること。阿部慎之助という1人の親と、18歳の子どもの問題で、そこに「プロ野球監督」「偉大なる選手」という異質な役柄を入れ込もうとするから論点がグチャグチャになり、本質が見えづらくなっている気がするのです。

果たして家庭内の暴力とは「たかがそんなこと」なのでしょうか。報道で、阿部前監督が当時酒に酔った状態であったことも明らかになりました。通常時よりも様々なコントロール機能が麻痺した180センチの屈強な男性に押さえつけられ、投げ飛ばされる。恐怖しかない。それが自分の父親、本来であれば自分を守ってくれるはずの存在に、です。たとえ体に傷はなくても、精神には相当なダメージを負うことは想像に難くない。

それなのに親子というフィルターをかけられた途端、単なる親子喧嘩に矮小化されるのです。ここで「たかが」を使うのであれば、「たかが姉妹喧嘩くらいで」ですよ。たかが姉妹喧嘩で、そこに苦言を呈したら口答えをされ、カッとなっての暴力。その暴力は「たかが」の範疇を軽く超えている。

暴力は美談ではない

「暴力を伴う躾は必要悪」であり「昔はみんなそうだった」という論理もよくわからないんですよね。長く親は躾という名の暴力を美談として語り、運良くそこをサバイブできた子どもは、かつての自分を守るために暴力を「よかったもの」と肯定して記憶する。そもそも「昭和だったら当たり前」なんてこと、ない。令和の子どもは痛がるけど、昭和の子どもは理不尽に叩かれても痛くないし、我慢できた、そんなわけない。

昭和の子どもだって痛くて傷ついて、ある子は感覚を麻痺させ、ある子は抵抗してさらに叩かれ、ある子は自分が悪いと思い込み、ある子はひたすら忘れようとする。私自身が阿部氏のちょっと上のバリバリ昭和の子どもですが、忘れてないですもん。親から叩かれたことを愛だなんて1mmも思いませんもん。今も昔も、親にとって暴力は非常にコスパよく子どもを支配する蠱惑的な手段であることに違いはありません。

親はとっくにAIに負けている

そして家庭内暴力の多くは「家庭の事情には立ち入らない」という大義名分のもと、看過されがちなのです。酔った父親からの暴力から逃れる手段として、長女は児相への通報を選択します。その児相通報のきっかけとなったのが、生成AI。親という一番身近な大人によって傷つき、悩んだ子どもが一縷の望みを託したのは、周囲の大人ではなく、AIだったと。

「親」の否定と「大人」の否定の両方がこの事件にはあるのです。子ども世代は大人が考えるよりずっとAIに慣れ親しんでいる。「私に似合うメイク教えて」「友人関係で悩んでいるんだけどどう思う？」「バイトの愚痴を聞いてほしい」……彼らは気軽にAIに語りかけ、コミュニケーションを取っています。そういう点では、親はとっくにAIに負けている。しかし、今回の件のような、自身の体や心、生命の危機的状況に対して、やっぱり頼るのは大人、親であってほしい、そこはまだAIに勝っていると多くの大人は過信していたのではないでしょうか。

しかし子どもは大人のことも親のことも信頼してはいなかった。こいつら誤魔化したり、自分に都合いいこと言ったりするだろうなと見透かされている。「AIというものを憎みたい」と徳光さんはおっしゃいますが、憎むべきはAIではなく、AIより信頼されていない周囲の大人であり、その中に当の阿部慎之助もいる。私たち大人はAIに負けている。そのことにもっと落ち込むべきじゃないでしょうか。

子どもがオギャーと生まれてから、おむつ替えたりミルクあげたり離乳食食べさせたり、公園連れてったり、学校通わせたり、怒ったり泣いたり笑ったりしてきた、同じ時間を共有してきたはずの親の意見より、AIの提案を受け入れるという事実はだいぶ重たい。志らく氏のいう「ただの親子喧嘩で逮捕されたっていう事実」より、ずっと重たいのです。

読み上げられた長女の手紙

そして「たかが親子喧嘩」という論調にさらに拍車をかけたのが、阿部氏の涙の会見で読み上げられた「長女からの手紙」でした。この手紙により「今まで世話になってきたのに、何様のつもりだ」「阿部が職を失えば、お前だって今までみたいに贅沢には暮らせないぞ」……など長女バッシングはより苛烈なものになっています。

「殴る蹴るといった事実はなかった」「大事になったことを反省している」「普段は仲のいい家族」など長女の後悔が綴られたようなこの手紙。この手紙が公表されることで、「お前の勝手な振る舞いで偉大な選手のキャリアを傷つけた」と長女にヘイトが向かうことは火を見るより明らか。父親からの暴力を受けた娘が、更なる加害に巻き込まれることはたやすく想像できたはずです。

手紙には「父にはこのような声明はいらないと言われた」という前置きがなされていました。それでも、もし長女自らの意思だったとしても、子どもより少しは経験豊富な親や大人たちが公表自体を止めるべきだったのではないでしょうか。もし阿部氏が本当にこの件を「反省」して、もうこれ以上子どもを加害に晒すまいと思うなら。やはりまだどこかで、絶対的な権力者である自身の気分を害した子どもが悪い、あの暴力はそれに対する致し方ない「躾」であったと考えているのでは。

歪むことない“事実”

多くの人がまず「暴力はよくない」と言います。そしてその後に「でもこの件は単なる親子喧嘩で」「でも子どもの躾としては然るべき」「でも監督を辞めるべきではない」「でも大好きな父親から野球を奪ったことを娘さんは後悔しているはず」。いや、「暴力はよくない」に「暴力はよくない」以外の効力はありません。暴力はよくないんですよ。それは昭和であっても令和であっても、家庭であっても、会社であっても、社会であっても国家であっても。

酔ってささいなことで子どもに手を上げた阿部氏が加害者であり、18歳の長女は被害者。どんなに「暴力はよくない」を枕詞にして暴力の正当性を訴えようとも、その非常に悲しい事実だけは歪むことはないのです。

（西澤 千央）