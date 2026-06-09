「分からないです」ナッシュビル初日、鎌田大地がそう答えた”W杯前の重要な質問”とは？【日本代表】
2026年６月７日（現地時間８日）、日本代表が事前キャンプ地のモンテレイでU-19日本代表と完全非公開のトレーニングマッチを実施した。日本サッカー協会によると、森保ジャパンが２−１の勝利。得点者は鈴木淳之介と塩貝健人で、試合形式は35分×４本だった。
翌８日、ベースキャンプ地のナッシュビルに移動し、GEODIS PARKで初日のトレーニングを終えた鎌田大地はその一戦を次のように振り返った。
「内容というよりもコンディションをどう整えるかだったかなと。１試合こなしたことでコンディションは高まった感覚があります。昨日は暑かったので、そういう面で身体を慣らせたのは良かったです」
モンテレイ入り後、６日までの３日間は比較的過ごしやすい気候が続き、本格的な暑さ対策という意味では十分ではなかった。しかし、トレーニングマッチ当日は高い気温に見舞われ、選手たちは本大会を見据えた環境への順応という点で貴重な経験を積んだという。
その暑さをワールドカップ前に体感しておくことの重要性について問われると、鎌田は少し考え込んだあと「分かんないです」とひと言。報道陣の笑いを誘った。
もっとも、その飄々とした返答とは裏腹に、実戦を通じてコンディションを引き上げ、厳しい暑さにも身体を慣らしたことは事実。日本代表は着実に本大会へ向けた準備を進めている。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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翌８日、ベースキャンプ地のナッシュビルに移動し、GEODIS PARKで初日のトレーニングを終えた鎌田大地はその一戦を次のように振り返った。
モンテレイ入り後、６日までの３日間は比較的過ごしやすい気候が続き、本格的な暑さ対策という意味では十分ではなかった。しかし、トレーニングマッチ当日は高い気温に見舞われ、選手たちは本大会を見据えた環境への順応という点で貴重な経験を積んだという。
その暑さをワールドカップ前に体感しておくことの重要性について問われると、鎌田は少し考え込んだあと「分かんないです」とひと言。報道陣の笑いを誘った。
もっとも、その飄々とした返答とは裏腹に、実戦を通じてコンディションを引き上げ、厳しい暑さにも身体を慣らしたことは事実。日本代表は着実に本大会へ向けた準備を進めている。
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