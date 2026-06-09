百年構想リーグが終わり、ヴィッセル神戸が鹿島アントラーズを下して王者に輝いた。シーズン終盤はなかなか勝ちきれず試行錯誤していた神戸。そのなかでベテランのエースＦＷ大迫勇也選手がミヒャエル・スキッベ監督へ“直談判”し、今回の勝利を掴み取った。監督へお願いした内容とは…？

▼第１戦で大迫選手はハットトリックを達成



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』で、ＭＣを務める元日本代表ＤＦ加地亮さんが登場。百年構想リーグのプレーオフラウンド第２戦が終了し、首位決定戦で鹿島アントラーズを計２－５で下したヴィッセル神戸が王者に輝いた。

第１戦を５－０で勝利していた神戸。アウェーの第２戦は０－２で敗れたものの、２戦合計５－２で頂点に立った。

インタビューにはＦＷ武藤嘉紀選手、ＦＷ大迫勇也選手が登場。武藤選手は「ＡＣＬもあってきついシーズンだったけど、タイトルを取ることができて嬉しい」。大迫選手は「今日に限っては（メンバーを変更して臨み）センターバックもボランチもいつもと違うメンバーだった。そのなかで自信をつけてくれたと思う。チーム一丸となって取れたタイトル」と振り返った。

ＡＣＬ敗退後は苦しい時期が続いた。７試合で３勝４敗（１ＰＫ勝２ＰＫ負含む）と負け越し。首位からも陥落した。武藤選手は「極限までメンタルも体も疲れていてそのあとは立て直すのもきつかった。ガンバに０－５、岡山に０－３と負けてしまって」と吐露した。

システムを変更し４バックから３バックにも挑戦。だが、チーム状況が上がらないことから大迫選手は「僕らが監督とも話し合って、４バックでさせてくれ、責任は僕らで取るとからと言った。見せるべき姿は１戦目ホームで見せたような姿だと思うので結果が出てよかった」と、明かした。

“直談判”もあって、大迫選手はホームの１戦目にハットトリックを達成。優勝の立役者となった。

（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜０：５０－１：２０放送 ２０２６年６月７日（日）収録より）