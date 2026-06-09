脳科学者の中野信子先生が「怒りと上手に付き合う」ための親子トレーニングを教えます。

■お笑い芸人のトークに突っ込んでみる

理不尽なことを言われたとき、怒りに任せてきつく言い返すと、相手の反発を招いたり、関係がこじれたりすることもあります。言い返し方の参考になるのが、お笑い芸人さんのトークです。芸人の皆さんは、怒りや不利な状況を、言葉の選び方や間の取り方で巧みに笑いに変えます。ここから学ばない手はありません。テレビのバラエティー番組を親子で一緒に見て、ツッコミを入れる遊びをしてみてください。

芸人さんがズレたことを言ったり、ボケたりしたときに、「それはないでしょ！」とか「やらんのかい！」などと声に出してみます。言い返し方に正解はありません。ゲームのように即座にツッコミを入れていきましょう。“反撃”のリズムがつかめると同時に、相手の言葉や行動をそのまま受け取らず、状況を一歩引いて見る練習になります。

うまくツッコミが入れられるようになれば、過剰な反応を抑えられます。遊び感覚でできる、実践的なトレーニングです。

※本稿は、『プレジデントFamily2026春号』の一部を再編集したものです。

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中野 信子（なかの・のぶこ）

脳科学者、医学博士、認知科学者

東京都生まれ。脳科学者、医学博士。東日本国際大学特任教授、京都芸術大学客員教授、森美術館理事。2008年東京大学大学院医学系研究科脳神経医学専攻博士課程修了。脳や心理学をテーマに研究や執筆の活動を精力的に行う。著書に『世界の「頭のいい人」がやっていることを1冊にまとめてみた』（アスコム）、『サイコパス』（文藝春秋）、『毒親』（ポプラ社）、『新版 科学がつきとめた「運のいい人」』（サンマーク出版）、『エレガントな毒の吐き方』（日経BP）、『脳科学で解き明かすあの人の頭のなか』（プレジデント社）など。

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（脳科学者、医学博士、認知科学者 中野 信子 大島七々三＝構成 ワタナベケンイチ＝イラストレーション）