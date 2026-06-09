戦前のお茶の間を再現した展示に「二十四時家庭双六」が置かれている

国内最大級の歴史系博物館、国立歴史民俗博物館（歴博、千葉県佐倉市）で、「近代」を扱う常設展示室が３月にリニューアルした。様々な立場の個人の視点をベースにした展示にし、訪れた人が「自分と歴史がどう関わるか」を考えてほしいという。

丸いちゃぶ台に火鉢やガラス棚が置かれた畳の部屋。一家だんらんの声が聞こえてきそうな、戦前の住宅を再現している。明治後期に婦人雑誌の付録として作られた「二十四時家庭双六（すごろく）」（複製）も置かれている。

午前５時の「開門」から午後１０時の「上（あが）り おやすみなさい」まで３２マスあるすごろくは、都市の若い主婦の１日を描く。描かれている和やかな日常に、今日の視点から見て気づくことがある。３２マスのうち、夫が登場するのは出勤や帰宅など５マスのみ。炊飯や買い物、裁縫といった家事はほぼ主人公の主婦が手がけている。

「これで遊んだ子どもたちは、『私も将来はこうなるのかな』と考えたかもしれないですよね」と、リニューアルにかかわった歴博の大串潤児教授（日本現代史）が話す。「他にも、ちゃぶ台にはどんな食事が並んでいたのか、その食材はどこから来たのか。そうやって問いが広がっていく」

開室から３３年を経てのリニューアル。最新の研究成果などをもとに、「〈国民〉の誕生」「近代化する人びとのくらしと仕事」「〈帝国〉日本の社会と人びと」の三つの柱で展示を再編した。

明治以降の「国民化」の経験が、日本や植民地の人々の暮らしをどう変えたのか。女性、植民地朝鮮の人びと、アイヌ民族の人びと、子ども……。個人の経験を伝える展示からどんな「歴史」が見えてくるのか。「『ストーリー』を無理に作るのではなく、多元的な問いを発する展示をめざした」と大串さん。そうした個人の経験は、近代日本で形成された「国民」というアイデンティティーとどう関わり、戦争の時代をどう歩んできたのか。歴史の大きな潮流に対して、再び問いを投げかけることも狙いだという。

開館午前９時半〜午後５時（入館は４時半まで）。入館料９００円（大学生５００円、高校生以下無料）。原則月曜休館。（平賀拓史）＝朝日新聞2026年6月3日掲載