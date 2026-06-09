【ナッシュビル（米テネシー州）８日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表の選手らが８日（日本時間９日）、ベース合宿地のテネシー州ナッシュビルのジオディスパークで約５０００人の観客が見守る中、初練習となる全体練習を約４５分間行った。

この日から、メンター役として代表チームに帯同するＭＦ南野拓実（モナコ）がチームに合流。当初はチームとは別でリハビリなどを行う予定だったが、選手とともにグラウンド上に姿を見せ、リフティングを披露する場面も。ランニングでは先頭を走った。

練習後に取材に応じた南野は「このグループに入れることがまずうれしい。迎えてくれた監督、代表スタッフ、チームメート、いろんな人が関わってくれて僕は今ここに来ている。最大限のチームのサポートと、もし必要なのであれば、経験だったり、何かしら僕なりのアプローチで、チームにいいものを還元できればいい」と見据えた。

昨年１２月に左膝前十字じん帯断裂の大けがを負い、５月の代表発表には復帰が間に合わなかった。「（けがをして）最初の数週間はつらかった。アスリートにとってケガはつきものだが、タイミングであったり、このＷ杯に懸けていた思いはもちろんあったので。でも、そういう思いをしてきた選手を、僕は何人もこの世界で見ています。そこからどう立ち直って、どう強くなるべきなのか。Ｗ杯には間に合わなかったが、ここに来られていることに感謝しながら、僕なりの、まずはこのＷ杯、日本がいい結果を出すために、何か力になれればいい」と思いを語った。

今回の帯同は森保監督の強い要望により実現した。南野は「本当に温かく迎えてくれて良かったし、僕以外にも、もう一人先輩（サポートメンバーの吉田麻也）がいるので、先輩に負けないようにチームに貢献したい」と笑顔で語った。