リトル・マーメイド ブライダル新作登場♡海の世界観を纏う限定リング

ディズニー『リトル・マーメイド』の幻想的な世界観を表現したブライダルコレクション4th seasonが、2026年6月9日（火）より発売されます。アリエルの憧れや恋心、美しい海の世界を繊細なデザインに落とし込んだリングは、物語のファンはもちろん、特別なブライダルリングを探している方にもぴったり。期間・数量限定のエンゲージリングをはじめ、ロマンティックな定番モデルまで揃う注目のコレクションです♡

限定リング「Emerald Lagoon」に注目

4th season限定エンゲージリング「Emerald Lagoon ― きらめく想い ―」は、2026年6月9日から1年間限定、100本限定で販売される特別なモデルです。

Emerald Lagoon ― きらめく想い ―



価格：220,000円～

地上の世界への憧れを抱くアリエルの胸の高鳴りを、鮮やかなエメラルドで表現。

エメラルドには「幸運」「希望」「愛」という石言葉が込められており、新たな人生のスタートにもふさわしい特別な意味を持っています。

石座の側面には、水中花と貝殻をモチーフにしたリバーシブルデザインを採用。さらに、アリエルの美しい髪色をイメージしたピンクサファイアがさりげなく輝き、細部まで物語の魅力が詰め込まれています。

素材：Pt950

宝石：ダイヤモンド0.1ct～、エメラルド、ピンクサファイア

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海と夢を表現した定番モデル

Secret of the Sea ～海の秘密～

価格：0.2ct～ Pt950/K18SG 352,000円～／PT950/K18SG 231,000円／PT950 231,000円



アリエルと仲間たちが暮らす海の世界をイメージしたモデルです。水の流れを感じさせるウェーブフォルムが特徴で、海底に差し込む光を2色の素材で表現しています。

Dreaming Mermaid ～夢見るマーメイド～



価格：Pt950/K18SG 253,000円／Pt950/K18SG 253,000円／0.2ct～ Pt950/K18SG 396,000円～

月明かりが水面に映る幻想的なシーンを表現したロマンティックなデザイン。地上への憧れを抱くアリエルの想いが込められています。

Dancing Bubbles ～踊る泡～



価格：0.2ct～ K18SG 385,000円～／K18SG 220,000円／Pt950 220,000円

海の中で泡と戯れるアリエルをイメージ。リング表面には水の揺らぎを感じさせるテクスチャーが施され、キラキラとした輝きが魅力です。

ノベルティや刻印サービスも充実

リングのデザインだけでなく、特典にも『リトル・マーメイド』の世界観がたっぷり。

リング3点成約でオルゴールジュエリーBOXをプレゼント。さらに、エンゲージリングまたはマリッジリングペアの成約で、シェル型ジュエリートレイがもらえます。

また、すべてのリングには30文字までの文字彫りが可能。記念日やお互いへのメッセージを刻むことで、世界にひとつだけの特別なリングに仕上げられます。

アリエルの物語とともに永遠の愛を♡

『リトル・マーメイド』ブライダルコレクション4th seasonは、海の美しさやアリエルの純粋な想いを繊細に表現した特別なリングコレクションです。

100本限定の「Emerald Lagoon」をはじめ、物語の世界観を感じられる定番モデルも充実。大切な人との未来を彩るブライダルリングとして、ぜひチェックしてみてください♪